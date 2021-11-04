На Украине призвали сменить "русскоязычные названия" населённых пунктов

Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Кремень заявил, что к нему поступают жалобы от жителей Незалежной на названия городов и других населённых пунктов, которые носят русскоязычный характер. Он обратился к местным властям с просьбой переименовать их в соответствии со стандартами украинского правописания.

"Ко мне поступают многочисленные обращения и сообщения от граждан, которые жалуются, что названия ряда населённых пунктов носят русскоязычный характер и не соответствуют правилам и нормам украинского правописания", — цитирует Кремня его пресс-служба.

Языковой омбудсмен считает целесообразной смену названий таких населённых пунктов, как Арбузинка, Северодонецк, Южноукраинск, Южное, Спокойствие, Надежевка, Переводчиково, Луч, Первомайское, Первомайск и другие. По его словам, многие из них "имели прекрасные исторические названия, как Северский Донец, Гарбузинка или Богополь, и были несправедливо переименованы во времена коммунистической власти".

"Сегодня я подписал несколько десятков обращений руководителям местных органов государственной власти с просьбой привести в соответствие с правописанием, стандартами государственного языка и требованиями статьи 41 закона ["О госязыке"] названия населённых пунктов", — добавил Кремень.