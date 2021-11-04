Антонов: США отказались "обнулить" дипломатический конфликт с Россией
При этом посол отметил, что между Москвой и Вашингтоном установились деловые отношения по линии советов безопасности.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
США не поддержали инициативу России по обнулению всех нынешних дипломатических ограничений. Об этом сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире телеканала "Россия 24".
"Наше предложение обнулить все существующие ограничения не было поддержано ни в Госдепартаменте, ни в Белом доме. Я поднимал этот вопрос лично в ходе своих контактов", — заявил Антонов.
При этом Антонов добавил, что между Москвой и Вашингтоном установились деловые отношения по линии советов безопасности. По словам посла, главное, чтобы контакты привели к конкретным результатам в улучшении отношений между странами.
Напомним, ранее замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что Россия предложила США "обнулить" ситуацию с дипломатами.
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