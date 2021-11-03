Объявлен победитель Букеровской премии 2021 года

Литературную Букеровскую премию 2021 года получил южноафриканский писатель Дэймон Галгут за роман "Обещание" (The Promise). Об этом было объявлено в Лондоне на торжественной церемонии.

Произведение рассказывает об апартеиде в ЮАР. При этом сюжет переплетается с жизнью нескольких членов одной белой семьи. История романа начинается в 80-х годах с того, что умирающая женщина просит супруга дать обещание отдать её дом на ферме темнокожей служанке. Муж не выполняет его, и это становится проклятием семьи на долгие годы.

Дэймону Галгуту 57 лет. Роман "Обещание" стал его первой работой за последние семь лет. Всего же автор издал девять романов. Причём два из них уже попадали ранее в короткий список Букеровской премии "Добрый доктор" (The Good Doctor) в 2003 году и "В незнакомой комнате" (Strange Room) в 2010 году.

Писатель стал третьим представителем ЮАР, удостоенным высокой награды. До него это удавалось Надин Гордимер (совместно с британцем Стенли Миддлтоном) в 1974 году и дважды — в 1983 и 1989 годах — Джону Максвеллу Кутзее. К слову, впоследствии они стали лауреатами Нобелевской премии.