Учёные из университетов Пенсильвании и Айовы обнаружили в США сотни белохвостых оленей, заражённых ковидом. Результат их исследования был опубликован на портале biorxiv.

Как полагают исследователи, коронавирус передался парнокопытным от людей. Затем он стал стремительно распространяться среди животных. В период с апреля 2020 по январь 2021 года учёные отбирали особей для тестирования в Айове и выяснили, что до 80% из них были инфицированы. Однако биологи не смогли точно определить, каким образом человек заразил их.

"Нет никаких оснований полагать, что то же самое не происходит в других штатах, где есть олени", — сказал один из авторов исследования, доктор Капур.

Результаты работы крайне встревожили экспертов, которые считают, что экспансия вируса среди наиболее распространённых видов животных в Северной Америке может ещё больше затруднить искоренение патогена. Особенно если они превратятся в резервуар мутаций ковида. В таком случае, по мнению специалистов, со временем он станет более вирулентным и научится обходить нынешние вакцины.

"Если олени смогут передавать вирус людям, это поменяет правила игры. <…> Дикие животные, способные стать хранилищем для вируса, — очень редкое и неблагоприятное событие", — подчеркнул в беседе с New York Times ветеринар из Висконсинского университета в Мадисоне Тони Голдберг.

В качестве одного из вариантов решения проблемы учёные предложили вакцину от коронавируса для оленей, однако они отметили, что прививать миллионы бродящих по стране парнокопытных было бы непрактично. Поэтому, по словам исследователей, нужно ревакцинировать людей, которые успели получить препарат ранее.