В "Газпроме" объяснили, почему не заинтересованы в рекордно высоких ценах на газ в Европе

Сильное подорожание газа в Европе приводит к деградации спроса на голубое топливо. Такое мнение выразила зампред правления "Газпрома" и глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова.

"Повторю ещё раз: мы не заинтересованы ни в рекордно низких, ни в рекордно высоких ценах на газ. Последние ведут к деградации спроса на газ в Европе, что очевидно противоречит нашим интересам как производителя и поставщика", — сказала она в видеообращении к участникам международной газовой конференции Flame.

Бурмистрова добавила, что "Газпром" хочет видеть европейский рынок сбалансированным и предсказуемым, чтобы как компания, так и потребители могли успешно развивать свой бизнес.

"Напомню, что в прошлом году, когда цены были очень низкими из-за слабого спроса и обширного предложения, "Газпром" обвиняли в том, что он не сокращает поставки в Европу. Теперь ситуация изменилась на 180 градусов. Соответственно, также повернулись и обвинения против "Газпрома" со стороны тех же политиков, СМИ и даже экспертов", — уточнила зампред правления "Газпрома".

При этом, по её словам, у бизнес-партнёров и клиентов "Газпрома" нет никаких претензий. Бурмистрова напомнила, что с начала этого года собственная добыча газа в ЕС упала на 10 миллиардов кубометров, а поставки СПГ на европейский рынок резко сократились. В свою очередь, "Газпром" увеличил экспорт голубого топлива европейским потребителям более чем на 15 миллиардов кубометров, или 13%. В этом контексте обвинения компании в причастности к росту цен на газ кажутся странными, заметила Бурмистрова.

"С января по середину октября мы добыли на 56,7 миллиарда кубометров больше газа, чем за тот же период прошлого года. Примерно половина этих дополнительных объёмов поставлена на внутренний рынок России, часть — в страны СНГ и Китай. Значительные объёмы ушли и в Европу", — рассказала она.

Так, экспорт в Германию вырос на 30%, в Турцию — более чем вдвое, в Румынию — в четыре раза. Однако, как заметила Бурмистрова, этих объёмов всё равно недостаточно, ведь рынок Европы по-прежнему лихорадит. На нём уверенно восстанавливается спрос: за первые три квартала он вырос на 33 миллиарда кубометров или на 9% год к году. Это происходит из-за восстановления экономики и погодного фактора, пояснила представитель "Газпрома". С предложением всё не так однозначно: так, поставки СПГ в Европу упали за тот же период на 13 миллиардов кубометров, или 14,5%. Поставщики перенаправили экспорт на премиальные рынки, в основном в Азию. Например, США с начала года нарастили экспорт газа на 35%, но поставки в Европу остались на уровне прошлого года. То есть все дополнительные объёмы СПГ из США ушли не в Европу, а на другие рынки.