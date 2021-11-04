Экс-главу "Правого сектора" Яроша сняли с поста советника главкома ВСУ спустя день после назначения

Бывший руководитель "Правого сектора"* Дмитрий Ярош, который 2 ноября сообщил о своём назначении на пост советника главкома Вооружённых сил Украины , лишился своего поста. Об этом сообщил лидер партии "Победа Пальчевского" Андрей Пальчевский. Таким образом, карьера националиста длилась всего день.

"Дмитрий Ярош лишился поста советника. Потому что нельзя назначать одиозные фигуры, даже которые делали, может быть, хорошие дела. Нельзя их ставить при новой власти", — сказал политик в эфире телеканала "Наш".