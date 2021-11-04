В Саратове мощный пожар охватил здание бывшей гостиницы, построенной в XIX веке
Возгорание зафиксировано на четвёртом этаже, его площадь составляет около 2,5 тысячи квадратов.
Фото © LIFE
Здание бывшей гостиницы "Россия" в Саратове охватил мощный пожар. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места происшествия.
Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы в 01:44 по местному времени (00:44 мск). По предварительным данным, пострадавших нет. В МЧС сообщили, что пожар проходит по повышенному номеру. Огонь полыхает на четвёртом этаже, площадь возгорания составляет около 2,5 тысячи квадратов. По информации источника Лайфа, рядом находится поликлиника и женская консультация. Пожарные пытаются предотвратить перекидывание огня.
Здание было построено в середине XIX века. В 1889 году его приобрёл и реконструировал мукомол Иван Зейферт. Также он назвал гостиницу "Россия" (ранее она носила название "Номера для приезжающих Гудкова"). В 90-е годы XX века здание по частям отдали арендаторам. При этом там неоднократно случались пожары. В 2009 году объект включили в список культурного наследия муниципального значения.
Комментариев: 0