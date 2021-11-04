Православные 4 ноября отмечают день Казанской иконы Богоматери

Русская православная церковь 4 ноября отмечает день иконы Казанской Божией Матери, с которой верующие связывают освобождение Москвы и России от польских интервентов в 1612 году.

Этот образ — один из самых почитаемых в России. Его история описана в "Сказаниях о явлении и чудесах от иконы Пресвятыя Богородицы Казанской". По преданию, чудотворная икона была обретена в Казани в 1579 году. После пожара в городе девочке Матроне во сне явился образ Богородицы и указал ей место под сгоревшим домом родителей, где была зарыта икона. Дева Мария велела Матроне рассказать об этом архиепископу и воеводе, чтобы те обрели святую икону, но те не обратили на слова девочки никакого внимания. Тогда видение повторилось — и Матрона вместе с матерью сами выкопали икону. Образ перенесли в церковь Святого Николая Чудотворца, а затем в Благовещенский собор Казанского кремля.

В 1611 году ополченцы перенесли список с явленной иконы из Казани в Москву. Считается, что он помог освободить Москву от интервентов и восстановить российскую государственность. В честь победы над поляками князь Дмитрий Пожарский воздвиг на Красной площади в 1630-е годы храм Казанской иконы. Там почти 300 лет хранился её список. В настоящее время он находится в Богоявленском кафедральном соборе Москвы.