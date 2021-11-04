Китайские онкологи научились лечить рак паразитами

Онкологи из Университета Нинбо и Сельскохозяйственного университета Шаньси в Китае выяснили, что паразит Toxoplasma gondii эффективен при лечении злокачественных образований. Результаты их исследования опубликованы в Journal for ImmunoTherapy Cancer.

Отмечается, что этот паразит, живущий в клетках организма, умеет вырабатывать большое количество белков для противодействия его иммунной защите. Китайские специалисты использовали штамм Toxoplasma gondii с ограниченной способностью к размножению. В составе инъекции они ввели паразита в раковые клетки мышей, не провоцирующие иммунный ответ и не имеющие воспаления, которое после укола началось. При этом увеличилась эффективность контрольных точек, а следовательно, повысилась выживаемость животных и замедлился рост новообразований.

Исследователи надеются, что в ближайшее время смогут использовать этот метод и для лечения людей. В частности, для карциномы простаты и детских опухолей.