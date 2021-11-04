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Российским водителям объяснили, за какой груз можно нарваться на штраф

Например, перевозка более десяти литров немаркированного алкоголя грозит потерей пяти тысяч рублей.

4 ноября, 04:26

Фото © ТАСС / Антон Вергун

Российские законы запрещают перевозку некоторых грузов в автомобилях. Как рассказал юрист Евразийской юридической ассоциации "Сенатор" Александр Спесивцев, оштрафовать водителей могут за перевозку оружия, немаркированного алкоголя объёмом свыше десяти литров, мяса и туш животных, полученных в результате незаконной охоты, а также за самовольно выкопанные в лесу и парковых зонах деревья и кустарники.

В беседе с агентством "Прайм" эксперт отметил, что за нелегальную перевозку спиртного предусмотрен штраф от трёх до пяти тысяч рублей с конфискацией продукции. За оружие (если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния) оштрафовать могут на сумму от 500 до 1000 рублей, также с конфискацией. При этом нарушение правил перевозки, транспортировки оружия и патронов к нему грозит штрафом от 1000 до 1500 рублей.

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"Следует отметить, что пневматический пистолет без разрешения на хранение, ношение и перевозку пневматического оружия можно возить, только если его дульная энергия не выше 7,5 Дж. Всё, что выше, — это спортивное оружие, которое можно купить только на основании документа, подтверждающего занятие спортом, связанным со стрельбой", — пояснил юрист.

За пневматическое оружие с дульной энергией менее 7,5 Дж также могут наказать, ведь по закону в границах населённых пунктов его нельзя перевозить в заряженном или снаряжённом состоянии.

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Перевозка мяса, добытого браконьерскими методами, грозит штрафом от 500 до 4000 рублей с конфискацией орудий охоты или без или лишением права на охоту на срок до двух лет. Что касается самовольно выкопанных деревьев и кустарников, то здесь наказание составляет от 3000 до 4000 рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч, для юрлиц — от 200 до 300 тысяч.

Ранее в России предложили ввести новый крупный штраф для водителей.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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