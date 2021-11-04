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"Безумнейшая непрекращающаяся рвота": Асмус рассказала, как вместе с дочерью угодила в больницу

Артистка отметила, что из-за этого ей на какое-то время пришлось "пропасть" из соцсетей.

4 ноября, 04:00
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CV0hRL8I1O4/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">asmuskristina</a></p>

Фото © Instagram / asmuskristina

Российская актриса Кристина Асмус рассказала, что её дочь, которая появилась на свет в браке с шоуменом Гариком Харламовым, перенесла тяжёлое инфекционное заболевание. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в "Инстаграме".

Артистка отметила, что вместе с дочерью лежала в больнице, поэтому на какое-то время ей пришлось "пропасть" из соцсетей.

"Безумнейшая непрекращающаяся рвота, температура 38, 39 и потом 40! Которую долго, очень долго не могли сбить… И скорая, и приём у педиатра, и 1000 анализов", — написала Асмус.

Харламов рассказал, до чего его довела одна из ссор с Асмус

Харламов рассказал, до чего его довела одна из ссор с Асмус

После госпитализации, по словам Асмус, начался "круговорот капельниц, тонна лекарств, исследований". В результате медики обнаружили у ребёнка кишечную инфекцию. Актриса добавила, что из-за болезни дочери она отменила все съёмки и репетиции.

"Господи, как тяжело и страшно, когда дети болеют… Всё это сразу себе забрать хочется. Сейчас уже всё позади, мы дома, лечимся и восстанавливаемся! Обнимаю всех!" — подчеркнула Асмус.

Поклонники в комментариях к посту поддержали актрису и пожелали её дочери окончательного выздоровления.

Асмус опубликовала интригующее фото, представ на нём полностью обнажённой

Асмус опубликовала интригующее фото, представ на нём полностью обнажённой

Ранее Асмус напугала фанатов длинным списком проблем со здоровьем. Звезда отметила, что больше не может продолжать работать в таком состоянии и не собирается откладывать лечение. Поклонники полностью поддержали артистку, посоветовав ей отказаться от проектов.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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