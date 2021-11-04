Российская актриса Кристина Асмус рассказала, что её дочь, которая появилась на свет в браке с шоуменом Гариком Харламовым, перенесла тяжёлое инфекционное заболевание. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в "Инстаграме".

Артистка отметила, что вместе с дочерью лежала в больнице, поэтому на какое-то время ей пришлось "пропасть" из соцсетей.

"Безумнейшая непрекращающаяся рвота, температура 38, 39 и потом 40! Которую долго, очень долго не могли сбить… И скорая, и приём у педиатра, и 1000 анализов", — написала Асмус.

После госпитализации, по словам Асмус, начался "круговорот капельниц, тонна лекарств, исследований". В результате медики обнаружили у ребёнка кишечную инфекцию. Актриса добавила, что из-за болезни дочери она отменила все съёмки и репетиции.

"Господи, как тяжело и страшно, когда дети болеют… Всё это сразу себе забрать хочется. Сейчас уже всё позади, мы дома, лечимся и восстанавливаемся! Обнимаю всех!" — подчеркнула Асмус.

Поклонники в комментариях к посту поддержали актрису и пожелали её дочери окончательного выздоровления.