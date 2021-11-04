Уилл Смит признался в желании убить отца

Популярный американский актёр Уилл Смит сделал очередное шокирующее признание. В своих мемуарах он рассказал, что однажды думал об убийстве отца. Выдержку из книги публикует журнал People.

"Когда мне было девять лет, я видел, как мой отец так сильно ударил мою мать по голове, что она упала. Я видел, как она плевалась кровью. Тот момент в той спальне, вероятно, больше, чем любой другой момент в моей жизни, определил, кто я есть", — пишет Смит.

Артист признался, что тогда захотел отомстить отцу за жестокое обращение с матерью. При этом Смит отметил, что детская травма чуть не повлияла на его желание стать актёром. Смит сомневался в том, что заслуживает признания, так как "не смог противостоять отцу и был трусом".

Однажды в детстве Уиллом овладела мысль об убийстве.

"Ребёнком я всегда говорил себе, что однажды отомщу за свою мать. Что, когда я буду достаточно большим, когда я буду достаточно сильным, когда я больше не буду трусом, я убью его", — вспоминает актёр.

Родители Уилла Смита расстались, когда он был подростком, а формально развелись только в 2000 году. Позже Смит-старший заболел раком и сын заботился о нём. Однако, как признался артист, гнев от детской травмы вновь всплывал на поверхность. Отец Уилла Смита, Уиллард Кэрролл Смит — старший, умер в 2016 году.