Найдены оба чёрных ящика разбившегося под Иркутском самолёта Ан-12
Речевой самописец изъят. Параметрический находится в хвостовой части самолёта и также подлежит изъятию, сообщили в прокуратуре.
Фото © Пресс-служба Правительства Иркутской области
На месте крушения самолёта Ан-12 в Иркутской области найден параметрический самописец. Об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре. Ранее удалось обнаружить речевой самописец.
"Найдено два самописца — речевой и параметрический. Речевой изъят. Параметрический находится в хвостовой части самолёта, подлежит изъятию", — цитирует ТАСС представителя прокуратуры.
На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета РФ.
Напомним, Ан-12, летевший с Чукотки и садившийся в Якутске на дозаправку, пропал с радаров 3 ноября в 14:45 мск при заходе на посадку в районе населённого пункта Пивовариха Иркутской области. На высоте 240 метров экипаж запросил уход на второй круг, после чего его метка пропала. Очевидец рассказал, что самолёт упал вблизи жилых домов и дороги. Ан-12 принадлежал белорусской авиакомпании "Гродно". Согласно уточнённым данным, на борту находилось девять человек. По данным МЧС, среди них четверо россиян, трое граждан Белоруссии и двое — Украины. Пока найдены тела шестерых. При этом ранее сообщалось, что выживших в результате крушения нет. Лайф публиковал список из семи погибших членов экипажа и пассажиров. Восьмой и девятой жертвой стали руководители авиакомпании "Заполярье".
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