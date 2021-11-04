На борту разбившегося под Иркутском Ан-12 было девять человек

На борту разбившегося в Иркутской области самолёта Ан-12 находилось девять человек, сообщили в ГУ МЧС по региону.

"По уточнённым данным, полученным от представителя авиакомпании "Гродно", на борту воздушного судна находились девять человек, в том числе пять членов экипажа и четыре человека, сопровождающие груз", — заявил на заседании комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций сообщил первый заместитель руководителя главка МЧС по региону Андрей Рябоволов.