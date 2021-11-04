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На борту разбившегося под Иркутском Ан-12 было девять человек

Пока найдены тела шестерых погибших, сообщили в ГУ МЧС по региону.

4 ноября, 01:15
<p>Фото © Пресс-служба Правительства Иркутской области</p>

Фото © Пресс-служба Правительства Иркутской области

На борту разбившегося в Иркутской области самолёта Ан-12 находилось девять человек, сообщили в ГУ МЧС по региону.

"По уточнённым данным, полученным от представителя авиакомпании "Гродно", на борту воздушного судна находились девять человек, в том числе пять членов экипажа и четыре человека, сопровождающие груз", — заявил на заседании комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций сообщил первый заместитель руководителя главка МЧС по региону Андрей Рябоволов.

Он добавил, что пока найдены тела шестерых человек.

Названа вероятная причина крушения самолёта Ан-12 под Иркутском

Названа вероятная причина крушения самолёта Ан-12 под Иркутском

Напомним, Ан-12, летевший с Чукотки и садившийся в Якутске на дозаправку, пропал с радаров 3 ноября в 14:45 мск при заходе на посадку в районе населённого пункта Пивовариха Иркутской области. На высоте 240 метров экипаж запросил уход на второй круг, после чего его метка пропала. Очевидец рассказал, что самолёт упал вблизи жилых домов и дороги. Ан-12 принадлежал белорусской авиакомпании "Гродно". Ранее сообщалось, на борту находилось семь человек — пятеро членов экипажа и двое сопровождающих. При этом прокуратура проверяла информацию о ещё двух пассажирах. Лайф публиковал список из семи членов экипажа и пассажиров. Все они погибли.

Лётчики рассказали, почему самолёты Ан-12 терпят крушение

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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