На борту разбившегося под Иркутском Ан-12 было девять человек
Пока найдены тела шестерых погибших, сообщили в ГУ МЧС по региону.
Фото © Пресс-служба Правительства Иркутской области
На борту разбившегося в Иркутской области самолёта Ан-12 находилось девять человек, сообщили в ГУ МЧС по региону.
"По уточнённым данным, полученным от представителя авиакомпании "Гродно", на борту воздушного судна находились девять человек, в том числе пять членов экипажа и четыре человека, сопровождающие груз", — заявил на заседании комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций сообщил первый заместитель руководителя главка МЧС по региону Андрей Рябоволов.
Он добавил, что пока найдены тела шестерых человек.
Напомним, Ан-12, летевший с Чукотки и садившийся в Якутске на дозаправку, пропал с радаров 3 ноября в 14:45 мск при заходе на посадку в районе населённого пункта Пивовариха Иркутской области. На высоте 240 метров экипаж запросил уход на второй круг, после чего его метка пропала. Очевидец рассказал, что самолёт упал вблизи жилых домов и дороги. Ан-12 принадлежал белорусской авиакомпании "Гродно". Ранее сообщалось, на борту находилось семь человек — пятеро членов экипажа и двое сопровождающих. При этом прокуратура проверяла информацию о ещё двух пассажирах. Лайф публиковал список из семи членов экипажа и пассажиров. Все они погибли.
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