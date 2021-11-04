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В Дании обнаружили очаг высокопатогенного птичьего гриппа H5N1

Опасная инфекция выявлена на ферме, где находится около 28 тысяч индеек.

4 ноября, 00:58

Фото © Pixabay

В Дании на крупной ферме обнаружен высокопатогенный птичий грипп H5N1. Об этом говорится на сайте Министерства продовольствия, сельского хозяйства и рыболовства страны.

Вспышка H5N1 была зафиксирована на ферме по выращиванию индейки в муниципалитете Слагельсе, там находится около 28 тысяч птиц. Власти страны издали приказ, на основании которого все птицы — и домашние, и другие, содержащиеся в неволе, — должны находиться в помещении или под крышей, за сеткой или проволокой. Таким образом предполагается защитить домашних от контакта с дикими.

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"Датское управление ветеринарии и продовольствия установило зоны в три и десять километров вокруг хозяйства и принимает необходимые меры для предотвращения распространения инфекции из пострадавшего хозяйства", — говорится в сообщении ведомства.

При этом 3 ноября была подтверждена ещё одна вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 в птицеводческом хозяйстве, здесь содержится около 50 кур, уток и гусей. Управление ветеринарии приняло те же меры, что и в первом случае.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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