В Дании обнаружили очаг высокопатогенного птичьего гриппа H5N1

В Дании на крупной ферме обнаружен высокопатогенный птичий грипп H5N1. Об этом говорится на сайте Министерства продовольствия, сельского хозяйства и рыболовства страны.

Вспышка H5N1 была зафиксирована на ферме по выращиванию индейки в муниципалитете Слагельсе, там находится около 28 тысяч птиц. Власти страны издали приказ, на основании которого все птицы — и домашние, и другие, содержащиеся в неволе, — должны находиться в помещении или под крышей, за сеткой или проволокой. Таким образом предполагается защитить домашних от контакта с дикими.

"Датское управление ветеринарии и продовольствия установило зоны в три и десять километров вокруг хозяйства и принимает необходимые меры для предотвращения распространения инфекции из пострадавшего хозяйства", — говорится в сообщении ведомства.