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Видео 18+: Камера сняла, как "мерседес" в Подмосковье сбил женщину с детьми на переходе

После ДТП к месту происшествия немедленно подбежали очевидцы, а сам водитель иномарки был в панике.

4 ноября, 00:22

Кадр видео © VK / "Подслушано | Видное (18+)"

Камера сняла, как "мерседес" в Подмосковье сбил женщину с детьми на переходе. Видео © VK / "Подслушано | Видное (18+)"

Камера видеонаблюдения сняла, как автомобиль "Мерседес" сбил женщину с двумя детьми на пешеходном переходе в Подмосковье. Видео с моментом аварии опубликовано в группе "Подслушано | Видное (18+)" во "ВКонтакте".

На кадрах видно, что в определённый момент маршрутка совершила поворот, при этом "мерседес", который ехал на скорости по главной дороге, попытался уйти от столкновения и свернул в сторону пешеходов. Под колёса попали женщина и двое детей, один из них был в коляске. Сам водитель после наезда выбежал из авто в панике, к месту ЧП немедленно подбежали очевидцы.

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Напомним, ДТП произошло вечером 3 ноября в городе Видное. Изначально СМИ сообщили, что водитель скрылся с места аварии, но потом уточнили, что это не так. В МВД рассказали, что несовершеннолетним два года и 17 лет. Прокуратура начала проверку по факту инцидента.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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