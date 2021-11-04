Камера сняла, как "мерседес" в Подмосковье сбил женщину с детьми на переходе. Видео © VK / "Подслушано | Видное (18+)"

Камера видеонаблюдения сняла, как автомобиль "Мерседес" сбил женщину с двумя детьми на пешеходном переходе в Подмосковье. Видео с моментом аварии опубликовано в группе "Подслушано | Видное (18+)" во "ВКонтакте".

На кадрах видно, что в определённый момент маршрутка совершила поворот, при этом "мерседес", который ехал на скорости по главной дороге, попытался уйти от столкновения и свернул в сторону пешеходов. Под колёса попали женщина и двое детей, один из них был в коляске. Сам водитель после наезда выбежал из авто в панике, к месту ЧП немедленно подбежали очевидцы.