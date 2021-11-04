Профессор, вирусолог центра имени Гамалеи Александр Бутенко заявил, что поездки россиян за рубеж могут негативно сказаться на антикоронавирусных мерах, принятых властями РФ. Эксперт назвал легкомысленное отношение к режиму нерабочих дней "головотяпством".

"Снижение заболеваемости будет, но оно могло бы быть ещё больше. Эффект от нерабочих дней был бы более заметным, если бы не совершенно глупое стремление некоторых людей к поездкам сейчас в Турцию, Египет и другие страны", — сказал Бутенко в эфире радио Sputnik.

По словам профессора, опасность заключается не только в том, что туристы могут заболеть, но и в том, что они могут привезти в Россию новые штаммы ковида. Такое поведение называется головотяпством на русском языке, подчеркнул Бутенко.

"Особенно важно, что это могут быть завозы в Россию новых генетических вариантов коронавируса. Потом над ними придётся ломать голову специалистам. Для этих вариантов могут потребоваться новые меры профилактики и лечения", — заключил эксперт.