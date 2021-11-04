"Потом над ними придётся ломать голову специалистам": Вирусолог предрёк появление в РФ новых штаммов из-за "головотяпства" россиян
По словам Александра Бутенко, эффект от нерабочих дней был бы больше, если бы не стремление граждан к поездкам в Турцию и Египет.
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Профессор, вирусолог центра имени Гамалеи Александр Бутенко заявил, что поездки россиян за рубеж могут негативно сказаться на антикоронавирусных мерах, принятых властями РФ. Эксперт назвал легкомысленное отношение к режиму нерабочих дней "головотяпством".
"Снижение заболеваемости будет, но оно могло бы быть ещё больше. Эффект от нерабочих дней был бы более заметным, если бы не совершенно глупое стремление некоторых людей к поездкам сейчас в Турцию, Египет и другие страны", — сказал Бутенко в эфире радио Sputnik.
По словам профессора, опасность заключается не только в том, что туристы могут заболеть, но и в том, что они могут привезти в Россию новые штаммы ковида. Такое поведение называется головотяпством на русском языке, подчеркнул Бутенко.
"Особенно важно, что это могут быть завозы в Россию новых генетических вариантов коронавируса. Потом над ними придётся ломать голову специалистам. Для этих вариантов могут потребоваться новые меры профилактики и лечения", — заключил эксперт.
Ранее доктор Александр Мясников объяснил, почему в условиях новой волны ковида бессмысленно закрывать границы. Он призвал уделять пристальное внимание вакцинации находящихся в зоне риска пациентов и следить, чтобы они не контактировали с другими людьми, если заразятся.
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