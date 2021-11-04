Власти российского региона отказались от продления нерабочих дней
При этом сотрудники старше 60 лет и те, у кого есть хронические болезни, будут переведены на удалёнку.
Виды Ингушетии. Фото © ТАСС / Александр Манзюк
Власти Ингушетии не будут продлевать после 7 ноября нерабочие дни, поскольку в республике нет большого роста заболеваемости коронавирусом и ситуация стабильная. Об этом сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
Ранее стало известно, что в Ингушетии с 30 октября по 1 декабря вводится запрет на работу торгово-развлекательных комплексов и нахождение в местах массового скопления людей детей до 14 лет без сопровождения родителей. Допуск в гостиницы, санатории и объекты общепита возможен только при предъявлении QR-кода, отрицательного ПЦР-теста или справки о перенесённом заболевании.
"В Ингушетии большого роста заболевания ковидом нет. Это даёт нам возможность с понедельника войти в обычный трудовой режим. Мы не будем продлевать выходные дни", — написал Калиматов в "Инстаграме".
Он добавил, что работники старше 60 лет и те, у кого есть хронические болезни, будут переведены на удалёнку. Калиматов отметил, в регионе растёт количество жителей, прошедших вакцинацию. Первым компонентом привились более 163 тысяч человек, вторым — свыше 155 тысяч. Глава Ингушетии призвал всех жителей привиться от ковида.
Ранее стало известно, что в Москве и Подмосковье не будут продлевать нерабочие дни после 7 ноября.
Коронавирус: Главное
В Москве разыграли ещё две квартиры среди вакцинированных от ковида
сегодня в 21:48
"Минимальная смертность": Учёные раскрыли данные об умерших от ковида после вакцинации
сегодня в 21:40
"Это поменяет правила игры": В США учёные обнаружили мощный резервуар мутаций ковида в популяции оленей
сегодня в 20:22
Комментариев: 0