Учёные обнаружили защищающие от деменции гены

Учёные из США выявили связь между определённой группой генов и сохранением когнитивных способностей в пожилом возрасте. Оказалось, что для усиления активности этих генов нужно в течение жизни поддерживать интеллектуальную деятельность. Это объясняет тот факт, что активные люди, живущие насыщенной жизнью и постоянно обучающиеся, менее подвержены деменции. Результаты исследования специалистов опубликованы в журнале Science Translational Medicine.

Чтобы понять механизмы когнитивной устойчивости некоторых людей, специалисты из Массачусетского технологического института (MIT) сперва провели эксперименты на мышах. Выяснилось, что у грызунов, которые росли в активной обстановке, где было много разнообразных игрушек и развивающих приспособлений, по сравнению с сородичами, содержащимися в стандартных условиях, наблюдались эпигенетические изменения в нейронах, связанные с активностью группы генов MEF2.

Сначала эксперты полагали, что фактор транскрипции MEF2 необходим для развития сердечной мышцы, но позже обнаружили, что он играет важную роль в функции нейронов и развитии нервной системы. Учёные проанализировали медицинские данные 900 человек и выяснили, что экспрессия MEF2 коррелирует с когнитивной устойчивостью. Гены, регулируемые MEF2, контролируют генетическую программу в мозге, которая способствует сопротивлению когнитивным нарушениям. Многие из этих генов кодируют ионные каналы, ответственные за возбудимость нейронов.

Учёные предполагают, что воздействие на MEF2 с целью его усиления может защитить от возрастной деменции. При этом его естественная активация связана с уровнем образования человека и временем, потраченным на интеллектуальную деятельность.

Также исследователи выяснили, может ли MEF2 предотвратить развитие деменции при наличии предрасположенности к ней. Для этого они взяли мышей с повышенной экспрессией тау-белка, образующего сгустки в мозге, что является одной из причин деменции. Оказалось, что при сверхэкспрессии MEF2 в молодом возрасте в старости у них не было обычных когнитивных нарушений, вызываемых тау-белком.

Полученные данные предполагают, что усиление активности MEF2 может защитить от слабоумия в пожилом возрасте, однако, поскольку этот фактор влияет и на другие типы клеток и клеточные процессы, необходимы дополнительные исследования, чтобы убедиться, что его активация не будет иметь неблагоприятных побочных эффектов.