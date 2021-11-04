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Отец Бритни Спирс попросил немедленно отменить опеку над дочерью и отказался от $2 млн

Джейми Спирс также выступил за то, чтобы переход управления финансами и имуществом певицы был прозрачным.

4 ноября, 00:36

Фото © Instagram / britneyspears

Отец американской певицы Бритни Спирс Джейми подал заявление о немедленном прекращении опеки над дочерью. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на документы суда.

"Джейми [Спирс] не видит причин продолжать опеку и утверждает, что не заинтересован в её продолжении", говорится в документах.

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Из документов следует, что мужчина попросил суд в ближайшее время и навсегда прекратить его опекунство "без каких-либо оговорок и исключений". Помимо этого он отказался от требования компенсации в два миллиона долларов, которую ранее хотел получить за отказ от опеки. Джейми Спирс также выступил за то, чтобы переход управления финансами и имуществом певицы был прозрачным.

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Напомним, ранее Бритни Спирс попросила суд прекратить опекунство отца над ней, которое было оформлено 13 лет назад, и рассказала обо всех ужасах, что творятся в её семье. Так, по словам певицы, её не оставляли наедине с собой даже голой и заставили установить внутриматочную спираль, чтобы она не могла иметь детей. Позже артистка попросила прощения у фанатов за двухлетнюю ложь. Отец на фоне этого заявлял, что готов отказаться от опекунства над дочерью. В конце сентября суд отстранил Джейми Спирса от опеки. При этом контроль за многомиллионным состоянием певицы возложили на бухгалтера Джона Забела, а временным опекуном стала менеджер Джоди Монтгомери. Предполагается, что в ближайшее время суд назначит новые слушания.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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