Отец Бритни Спирс попросил немедленно отменить опеку над дочерью и отказался от $2 млн
Джейми Спирс также выступил за то, чтобы переход управления финансами и имуществом певицы был прозрачным.
Фото © Instagram / britneyspears
Отец американской певицы Бритни Спирс Джейми подал заявление о немедленном прекращении опеки над дочерью. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на документы суда.
"Джейми [Спирс] не видит причин продолжать опеку и утверждает, что не заинтересован в её продолжении", — говорится в документах.
Из документов следует, что мужчина попросил суд в ближайшее время и навсегда прекратить его опекунство "без каких-либо оговорок и исключений". Помимо этого он отказался от требования компенсации в два миллиона долларов, которую ранее хотел получить за отказ от опеки. Джейми Спирс также выступил за то, чтобы переход управления финансами и имуществом певицы был прозрачным.
Напомним, ранее Бритни Спирс попросила суд прекратить опекунство отца над ней, которое было оформлено 13 лет назад, и рассказала обо всех ужасах, что творятся в её семье. Так, по словам певицы, её не оставляли наедине с собой даже голой и заставили установить внутриматочную спираль, чтобы она не могла иметь детей. Позже артистка попросила прощения у фанатов за двухлетнюю ложь. Отец на фоне этого заявлял, что готов отказаться от опекунства над дочерью. В конце сентября суд отстранил Джейми Спирса от опеки. При этом контроль за многомиллионным состоянием певицы возложили на бухгалтера Джона Забела, а временным опекуном стала менеджер Джоди Монтгомери. Предполагается, что в ближайшее время суд назначит новые слушания.
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