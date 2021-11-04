Отец Бритни Спирс попросил немедленно отменить опеку над дочерью и отказался от $2 млн

"Джейми [Спирс] не видит причин продолжать опеку и утверждает, что не заинтересован в её продолжении", — говорится в документах.

Из документов следует, что мужчина попросил суд в ближайшее время и навсегда прекратить его опекунство "без каких-либо оговорок и исключений". Помимо этого он отказался от требования компенсации в два миллиона долларов, которую ранее хотел получить за отказ от опеки. Джейми Спирс также выступил за то, чтобы переход управления финансами и имуществом певицы был прозрачным.