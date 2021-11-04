В Киеве объяснили, что должна сделать Германия для возврата доверия Украины

Поддержка уходящим в отставку Правительством Германии газопровода "Северный поток – 2" стала шоком для Украины. Об этом заявил посол Незалежной в ФРГ Андрей Мельник.

"Сам "Северный поток – 2" остаётся ножом в спине Украины, что влечёт за собой огромную потерю доверия к Германии в течение следующих десятилетий", — пожаловался дипломат в беседе с RND.

По словам Мельника, Киев шокировало заключение Минэкономики Германии о том, что сертификация трубопровода не поставит под угрозу безопасность поставок топлива в ФРГ и Евросоюз. Также украинский посол пожаловался на то, что Берлин не обсудил с Киевом проект. Мельник обвинил власти Германии в нарушении обязательств по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС.

Посол добавил, что Незалежная из-за запуска "Северного потока – 2" может терять до трёх миллиардов евро в год (9% расходной части бюджета). Мельник считает, что это разрушительно для Украины.