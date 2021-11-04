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В Киеве объяснили, что должна сделать Германия для возврата доверия Украины

Посол Незалежной в Берлине считает, что уходящее Правительство ФРГ допустило "самую большую геополитическую ошибку".

4 ноября, 01:13

Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance

Поддержка уходящим в отставку Правительством Германии газопровода "Северный поток – 2" стала шоком для Украины. Об этом заявил посол Незалежной в ФРГ Андрей Мельник.

"Сам "Северный поток – 2" остаётся ножом в спине Украины, что влечёт за собой огромную потерю доверия к Германии в течение следующих десятилетий", — пожаловался дипломат в беседе с RND.

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По словам Мельника, Киев шокировало заключение Минэкономики Германии о том, что сертификация трубопровода не поставит под угрозу безопасность поставок топлива в ФРГ и Евросоюз. Также украинский посол пожаловался на то, что Берлин не обсудил с Киевом проект. Мельник обвинил власти Германии в нарушении обязательств по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС.

Посол добавил, что Незалежная из-за запуска "Северного потока – 2" может терять до трёх миллиардов евро в год (9% расходной части бюджета). Мельник считает, что это разрушительно для Украины.

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"Северный поток – 2", пожалуй, самая большая геополитическая ошибка уходящего правительства, которую предстоящая коалиция обязательно должна исправить, чтобы вернуть утраченное доверие", — заключил глава украинской дипмиссии.

Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен, а 18 октября стало известно, что первая нитка газопровода заполнена техническим газом. Россия готова начать поставки газа на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора. Вторая нитка "Северного потока – 2" может быть заполнена газом до конца года, сообщил ранее глава австрийской компании OMV Альфред Штерн.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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