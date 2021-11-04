В Киеве объяснили, что должна сделать Германия для возврата доверия Украины
Посол Незалежной в Берлине считает, что уходящее Правительство ФРГ допустило "самую большую геополитическую ошибку".
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Поддержка уходящим в отставку Правительством Германии газопровода "Северный поток – 2" стала шоком для Украины. Об этом заявил посол Незалежной в ФРГ Андрей Мельник.
"Сам "Северный поток – 2" остаётся ножом в спине Украины, что влечёт за собой огромную потерю доверия к Германии в течение следующих десятилетий", — пожаловался дипломат в беседе с RND.
По словам Мельника, Киев шокировало заключение Минэкономики Германии о том, что сертификация трубопровода не поставит под угрозу безопасность поставок топлива в ФРГ и Евросоюз. Также украинский посол пожаловался на то, что Берлин не обсудил с Киевом проект. Мельник обвинил власти Германии в нарушении обязательств по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС.
Посол добавил, что Незалежная из-за запуска "Северного потока – 2" может терять до трёх миллиардов евро в год (9% расходной части бюджета). Мельник считает, что это разрушительно для Украины.
"Северный поток – 2", пожалуй, самая большая геополитическая ошибка уходящего правительства, которую предстоящая коалиция обязательно должна исправить, чтобы вернуть утраченное доверие", — заключил глава украинской дипмиссии.
Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен, а 18 октября стало известно, что первая нитка газопровода заполнена техническим газом. Россия готова начать поставки газа на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора. Вторая нитка "Северного потока – 2" может быть заполнена газом до конца года, сообщил ранее глава австрийской компании OMV Альфред Штерн.
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