На Украине признали провал борьбы с русским языком

Языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень заявил, что в Незалежной почти не осталось русского языка, но зато повсюду присутствует суржик — "украинский русский". В эфире интернет-радио "Голос ФМ" он отметил, что русскоязычное население страны является "русифицированными украинцами".

"Если говорить об украинском русском, то это суржик. Это суржик, который применяется в том числе русифицированными гражданами Украины", — сказал Кремень.

Ранее Кремень заявил, что к нему якобы поступают жалобы от жителей Незалежной на названия городов и других населённых пунктов, которые носят русскоязычный характер. Он обратился к местным властям с просьбой переименовать их в соответствии со стандартами украинского правописания.