На Украине признали провал борьбы с русским языком
В Киеве заявили, что русскоязычное население страны является "русифицированными украинцами".
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Языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень заявил, что в Незалежной почти не осталось русского языка, но зато повсюду присутствует суржик — "украинский русский". В эфире интернет-радио "Голос ФМ" он отметил, что русскоязычное население страны является "русифицированными украинцами".
"Если говорить об украинском русском, то это суржик. Это суржик, который применяется в том числе русифицированными гражданами Украины", — сказал Кремень.
Ранее Кремень заявил, что к нему якобы поступают жалобы от жителей Незалежной на названия городов и других населённых пунктов, которые носят русскоязычный характер. Он обратился к местным властям с просьбой переименовать их в соответствии со стандартами украинского правописания.
Напомним, Верховная рада приняла закон об украинском языке 25 апреля 2019 года. Документ подписал президент Пётр Порошенко. Венецианская комиссия признала притеснение русского языка на Украине, Киеву было рекомендовано переписать статью скандального закона. Но позже, несмотря на это и на свои предвыборные обещания, избранный президентом Владимир Зеленский не стал отменять дискриминирующий языковой закон Порошенко. Телеканалам была установлена квота в 90% для передач на украинском языке. 14 июля уже текущего года закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного был признан конституционным.
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