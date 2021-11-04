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Трёх женщин застрелили и двух ранили в США

Сначала преступник выстрелил в одну женщину, а после того, как другие попытались ей помочь, открыл огонь и по ним.

4 ноября, 02:31

Фото © WAVY-TV

В американском штате Виргиния три женщины погибли и две пострадали при стрельбе. Инцидент произошёл в городе Норфолк.

"Три женщины погибли на месте происшествия, ещё две были доставлены в больницу с ранениями", сообщает местная полиция в "Твиттере".

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Правоохранители не исключают того, что всему виной был бытовой конфликт. По данным телеканала WAVY-TV, стрелял мужчина. Уточняется, что он ещё не задержан. По словам начальника полиции Ларри Буна, сначала преступник застрелил одну женщину, а после того, как другие попытались ей помочь, открыл огонь и по ним.

Ранее в США два человека погибли при стрельбе в торговом центре в штате Айдахо.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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