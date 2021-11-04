Трёх женщин застрелили и двух ранили в США

"Три женщины погибли на месте происшествия, ещё две были доставлены в больницу с ранениями", — сообщает местная полиция в "Твиттере".

Правоохранители не исключают того, что всему виной был бытовой конфликт. По данным телеканала WAVY-TV, стрелял мужчина. Уточняется, что он ещё не задержан. По словам начальника полиции Ларри Буна, сначала преступник застрелил одну женщину, а после того, как другие попытались ей помочь, открыл огонь и по ним.