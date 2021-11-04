Руководство авиакомпании "Заполярье" могло находиться на борту разбившегося под Иркутском Ан-12
О его судьбе пока не известно. Не исключено, что оно осталось в Якутске, где самолёт совершал промежуточную посадку.
Фото © Пресс-служба Правительства Иркутской области
На борту разбившегося в Иркутской области самолёта Ан-12 во время вылета с Чукотки находились генеральный директор и первый замгендиректора авиационной транспортной компании "Заполярье". Об этом РИА "Новости" сообщил представитель авиаузла.
"Да, были двое сопровождающих ООО АТК "Заполярье", которые привезли груз... Это генеральный директор и первый заместитель генерального директора. Они обратно улетали. [На борту самолёта] должно быть девять человек — семь [человек] экипаж и двое сопровождающих", — отметил собеседник агентства, добавив, что информацию о вылете сопровождающих "проверяли по камерам".
Он также не исключил, что сопровождавшие могли остаться в Якутске, где самолёт совершал промежуточную посадку.
"Пока никто не знает об этом, но [с Чукотки] они вылетели [этим бортом]", — заметил источник агентства.
Ранее в ГУ МЧС по Иркутской области сообщили, что в разбившемся самолёте, по уточнённым данным, находилось девять человек. При этом в МЧС говорят о пяти членах экипажа и четырёх сопровождающих. Представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры также заявил, что на борту было девять человек, однако в беседе с РИА "Новости" отметил, что речь идёт о семи членах экипажа и двух сопровождающих.
Напомним, Ан-12, летевший с Чукотки и садившийся в Якутске на дозаправку, пропал с радаров 3 ноября в 14:45 мск при заходе на посадку в районе населённого пункта Пивовариха Иркутской области. На высоте 240 метров экипаж запросил уход на второй круг, после чего его метка пропала. Очевидец рассказал, что самолёт упал вблизи жилых домов и дороги. Ан-12 принадлежал белорусской авиакомпании "Гродно". Согласно уточнённым данным, на борту находилось девять человек. Пока найдены тела шестерых. При этом ранее сообщалось, что выживших в результате крушения нет. Лайф публиковал список из семи членов экипажа и пассажиров.
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