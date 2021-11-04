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Руководство авиакомпании "Заполярье" могло находиться на борту разбившегося под Иркутском Ан-12

О его судьбе пока не известно. Не исключено, что оно осталось в Якутске, где самолёт совершал промежуточную посадку.

4 ноября, 02:16
<p>Фото © Пресс-служба Правительства Иркутской области</p>

Фото © Пресс-служба Правительства Иркутской области

На борту разбившегося в Иркутской области самолёта Ан-12 во время вылета с Чукотки находились генеральный директор и первый замгендиректора авиационной транспортной компании "Заполярье". Об этом РИА "Новости" сообщил представитель авиаузла.

"Да, были двое сопровождающих ООО АТК "Заполярье", которые привезли груз... Это генеральный директор и первый заместитель генерального директора. Они обратно улетали. [На борту самолёта] должно быть девять человек — семь [человек] экипаж и двое сопровождающих", — отметил собеседник агентства, добавив, что информацию о вылете сопровождающих "проверяли по камерам".

Он также не исключил, что сопровождавшие могли остаться в Якутске, где самолёт совершал промежуточную посадку.

Разбившийся под Иркутском Ан-12 не проходил противогололёдную обработку при вылете

Разбившийся под Иркутском Ан-12 не проходил противогололёдную обработку при вылете

"Пока никто не знает об этом, но [с Чукотки] они вылетели [этим бортом]", — заметил источник агентства.

Ранее в ГУ МЧС по Иркутской области сообщили, что в разбившемся самолёте, по уточнённым данным, находилось девять человек. При этом в МЧС говорят о пяти членах экипажа и четырёх сопровождающих. Представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры также заявил, что на борту было девять человек, однако в беседе с РИА "Новости" отметил, что речь идёт о семи членах экипажа и двух сопровождающих.

Названа вероятная причина крушения самолёта Ан-12 под Иркутском

Названа вероятная причина крушения самолёта Ан-12 под Иркутском

Напомним, Ан-12, летевший с Чукотки и садившийся в Якутске на дозаправку, пропал с радаров 3 ноября в 14:45 мск при заходе на посадку в районе населённого пункта Пивовариха Иркутской области. На высоте 240 метров экипаж запросил уход на второй круг, после чего его метка пропала. Очевидец рассказал, что самолёт упал вблизи жилых домов и дороги. Ан-12 принадлежал белорусской авиакомпании "Гродно". Согласно уточнённым данным, на борту находилось девять человек. Пока найдены тела шестерых. При этом ранее сообщалось, что выживших в результате крушения нет. Лайф публиковал список из семи членов экипажа и пассажиров.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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