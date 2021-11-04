Руководство авиакомпании "Заполярье" могло находиться на борту разбившегося под Иркутском Ан-12

На борту разбившегося в Иркутской области самолёта Ан-12 во время вылета с Чукотки находились генеральный директор и первый замгендиректора авиационной транспортной компании "Заполярье". Об этом РИА "Новости" сообщил представитель авиаузла.

"Да, были двое сопровождающих ООО АТК "Заполярье", которые привезли груз... Это генеральный директор и первый заместитель генерального директора. Они обратно улетали. [На борту самолёта] должно быть девять человек — семь [человек] экипаж и двое сопровождающих", — отметил собеседник агентства, добавив, что информацию о вылете сопровождающих "проверяли по камерам".

Он также не исключил, что сопровождавшие могли остаться в Якутске, где самолёт совершал промежуточную посадку.

"Пока никто не знает об этом, но [с Чукотки] они вылетели [этим бортом]", — заметил источник агентства.