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Разбившийся под Иркутском Ан-12 не проходил противогололёдную обработку при вылете

Представитель чукотского авиаузла отметил, что у них это не делается, так как нет перепадов температуры и лёд не образуется.

4 ноября, 01:41

Фото © Пресс-служба Правительства Иркутской области

Самолёт Ан-12, который накануне потерпел крушение в Иркутской области, не проходил противогололёдную обработку при вылете с Чукотки. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на представителя авиаузла.

Ранее СМИ сообщили, что вероятной причиной авиакатастрофы стало обледенение руля высоты и элементов механизации крыла, вызванное ледяным дождём.

На борту разбившегося под Иркутском Ан-12 было девять человек

На борту разбившегося под Иркутском Ан-12 было девять человек

"У нас самолёты не проходят противогололёдную обработку, потому что у нас лёд не образуется: минусовые температуры, нет этих перепадов температур. [Самолёт] вылетел нормально, нормально с ним всё было... У каждой авиакомпании свой техсостав, и они сами смотрели, проверяли состояние самолёта", — заявил представитель авиаузла, уточнив, что аэропорт не занимается проверкой технической готовности.

"Упал недалеко от жилых домов": Очевидец описал первые минуты после крушения самолёта Ан-12 под Иркутском

"Упал недалеко от жилых домов": Очевидец описал первые минуты после крушения самолёта Ан-12 под Иркутском

Напомним, Ан-12, летевший с Чукотки и садившийся в Якутске на дозаправку, пропал с радаров 3 ноября в 14:45 мск при заходе на посадку в районе населённого пункта Пивовариха Иркутской области. На высоте 240 метров экипаж запросил уход на второй круг, после чего его метка пропала. Очевидец рассказал, что самолёт упал вблизи жилых домов и дороги. Ан-12 принадлежал белорусской авиакомпании "Гродно". По уточнённым данным, на борту находилось девять человек — пятеро членов экипажа и четыре сопровождающих. Пока найдены тела шестерых. При этом ранее сообщалось, что выживших в результате крушения нет. Лайф публиковал список из семи членов экипажа и пассажиров.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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