Разбившийся под Иркутском Ан-12 не проходил противогололёдную обработку при вылете

Самолёт Ан-12, который накануне потерпел крушение в Иркутской области, не проходил противогололёдную обработку при вылете с Чукотки. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на представителя авиаузла.

"У нас самолёты не проходят противогололёдную обработку, потому что у нас лёд не образуется: минусовые температуры, нет этих перепадов температур. [Самолёт] вылетел нормально, нормально с ним всё было... У каждой авиакомпании свой техсостав, и они сами смотрели, проверяли состояние самолёта", — заявил представитель авиаузла, уточнив, что аэропорт не занимается проверкой технической готовности.