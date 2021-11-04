В Сети появилось видео противостояния ВМС США и Ирана в Оманском заливе

Иранская государственная телерадиокомпания IRIB опубликовала видео противостояния кораблей ВМС США и Ирана в Оманском заливе.

Ранее иранское агентство Tasnim заявил, что ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) предотвратили захват Соединёнными Штатами своего танкера с нефтью. Утверждалось, что американские корабли захватили судно, перегрузили топливо и направили его в неизвестном направлении, после чего иранские моряки вернули танкер и отправили груз в территориальные воды республики.

На кадрах, опубликованных IRIB, видна высадка иранских военных на танкер, а также манёвры кораблей обеих стран. В ролике фигурируют два эсминца военно-морских сил США типа "Арли Берк", американский и иранские вертолёты и боевые катера и корабли флота ВМС КСИР.

В один момент видно, как ВМС Ирана не дают сблизиться с танкером эсминцу USS The Sullivans (DDG-68), преграждая ему путь, при этом иранские военные направляют на американский боевой корабль крупнокалиберные пулемёты.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби назвал обвинения со стороны Тегерана нелепыми и заявил, что Вашингтон не собирался захватывать судно.