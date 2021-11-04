NYT: Google планирует вновь предоставлять Пентагону свои технологии

Компания Google планирует возобновить сотрудничество с Пентагоном над его военной программой и предоставлять свои технологии для Минобороны США. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на источники.

"Три года назад компания [Google] отказалась от проекта Министерства обороны после того, как сотрудники выступили против него. Сейчас компания работает над новым предложением для Пентагона", — говорится в сообщении.

По данным издания, Google может принять участие в военном проекте Joint Warfighter Cloud Capability. Планируемое сотрудничество будет касаться модернизации технологий и развития использования искусственного интеллекта в военной сфере. Возможный контракт Google и Пентагона заменит проект создания облачной инфраструктуры хранения данных JEDI, от которого в ведомстве отказались и за который судились компании Microsoft и Amazon.

Как следует из письменного заявления Google, компания твёрдо привержена обслуживанию своих клиентов из государственного сектора, в том числе Минобороны США.