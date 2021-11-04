В Воркуте мужчина со спины напал на посетителя магазина с молотком. Кадр © VK / Анатолий Рейхерт

В городе Воркута (Республика Коми) мужчина со спины напал на посетителя магазина с молотком. Момент инцидента попал на камеру видеонаблюдения.

Как сообщает телеграм-канал "Сыктывкар № 1", всё произошло в магазине "Луч" по улице Ленина, 24. На кадрах видно, что мужчина достаёт из-под куртки молоток и наносит им несколько ударов по голове посетителя торговой точки. После этого пострадавший выбегает из магазина, злоумышленник выходит за ним. Чем закончилась эта история, пока не ясно.

По неподтверждённым данным, нападавший живëт над магазином и за час до происшествия приходил туда с этим же оружием. Утверждается, что работники ещё до происшествия вызывали полицию, но стражи порядка не стали разбираться и подниматься в квартиру к агрессивному мужчине.