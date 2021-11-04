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В Воркуте мужчина со спины напал на посетителя магазина с молотком

Злоумышленник нанёс пострадавшему несколько ударов по голове, после чего тот смог убежать.

4 ноября, 02:00

Кадр видео © VK / Анатолий Рейхерт

В Воркуте мужчина со спины напал на посетителя магазина с молотком. Кадр © VK / Анатолий Рейхерт

В городе Воркута (Республика Коми) мужчина со спины напал на посетителя магазина с молотком. Момент инцидента попал на камеру видеонаблюдения.

Как сообщает телеграм-канал "Сыктывкар № 1", всё произошло в магазине "Луч" по улице Ленина, 24. На кадрах видно, что мужчина достаёт из-под куртки молоток и наносит им несколько ударов по голове посетителя торговой точки. После этого пострадавший выбегает из магазина, злоумышленник выходит за ним. Чем закончилась эта история, пока не ясно.

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По неподтверждённым данным, нападавший живëт над магазином и за час до происшествия приходил туда с этим же оружием. Утверждается, что работники ещё до происшествия вызывали полицию, но стражи порядка не стали разбираться и подниматься в квартиру к агрессивному мужчине.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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