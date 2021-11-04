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В Роспотребнадзоре объяснили причины ложноотрицательных тестов на ковид

Там отметили, что сейчас тест-системы обладают высокой чувствительностью, а техника достаточно отработана, поэтому частота ложноотрицательных тестов сведена к минимуму.

4 ноября, 02:22

Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

Отрицательный результат теста на коронавирус свидетельствует о том, что больной больше не заразен, но при этом важно правильно придерживаться рекомендаций по взятию мазка, то есть не полоскать горло и не промывать нос перед процедурой. Об этом рассказала замдиректора научно-исследовательского института им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора — доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

"В небольшом количестве случаев неправильное взятие мазка, полоскание горла и промывание носа перед процедурой, нарушение условий транспортировки пробы может привести к отрицательному результату у выделяющего возбудитель пациента", — пояснила специалист в беседе с РИА "Новости".

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Эксперт отметила, что в настоящее время тест-системы обладают высокой чувствительностью, а техника достаточно отработана. Поэтому частота таких ложноотрицательных тестов сведена к минимуму. Руженцова добавила, что у пациентов с пневмонией или поражением других органов коронавирусная инфекция может присутствовать в определённых тканях, мазок из носоглотки её не обнаружит. При этом вероятность заразить окружающих у таких больных достаточно мала.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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