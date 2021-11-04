В Роспотребнадзоре объяснили причины ложноотрицательных тестов на ковид

Отрицательный результат теста на коронавирус свидетельствует о том, что больной больше не заразен, но при этом важно правильно придерживаться рекомендаций по взятию мазка, то есть не полоскать горло и не промывать нос перед процедурой. Об этом рассказала замдиректора научно-исследовательского института им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора — доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

"В небольшом количестве случаев неправильное взятие мазка, полоскание горла и промывание носа перед процедурой, нарушение условий транспортировки пробы может привести к отрицательному результату у выделяющего возбудитель пациента", — пояснила специалист в беседе с РИА "Новости".