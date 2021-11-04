Данные более 45 миллионов пользователей VPN-сервисов утекли в Сеть

В Cеть утекла база данных 45,5 миллиона пользователей мобильных VPN-сервисов, около 800 тысяч из них — россияне. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

Как уточняет издание, в Интернет попали данные тех, кто пользовался сервисами FreeVPN и DashVPN. Оба принадлежат международной компании ActMobile Networks со штаб-квартирой в США. Информация о юзерах была оставлена на незащищённом сервере системы управления базами данных MongoDB.

В открытый доступ попали логины и пароли, IP-адреса и идентификаторы устройств пользователей, а также адреса электронной почты, даты регистрации, обновления профиля и последнего входа в сеть. Отмечается, что в базе со слитой информацией были сведения с 2017 по 2021 год.