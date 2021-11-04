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Глава Приангарья подтвердил гибель руководства авиакомпании "Заполярье" при крушении Ан-12

Граждане России Юрий Володин и Олег Вишнев стали восьмой и девятой жертвой авиакатастрофы под Иркутском.

4 ноября, 03:04

Фото © Пресс-служба Правительства Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что генеральный директор и первый замгендиректора авиационной транспортной компании "Заполярье" погибли при крушении самолёта Ан-12 под Иркутском.

"Вчера были названы имена семи погибших. Установлены имена ещё двоих – это граждане России Володин Юрий Викторович и Вишнев Олег Эдуардович", - сказал глава региона на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Разбившийся под Иркутском Ан-12 не проходил противогололёдную обработку при вылете

Разбившийся под Иркутском Ан-12 не проходил противогололёдную обработку при вылете

Ранее представитель чукотского аэропорта Кепервеем, откуда вылетел самолёт, сообщил, что руководители компании находились на борту. При этом он не исключал, что они могли сойти в Якутске, где судно совершало промежуточную посадку.

Лётчики рассказали, почему самолёты Ан-12 терпят крушение

Лётчики рассказали, почему самолёты Ан-12 терпят крушение

Напомним, Ан-12, летевший с Чукотки и садившийся в Якутске на дозаправку, пропал с радаров 3 ноября в 14:45 мск при заходе на посадку в районе населённого пункта Пивовариха Иркутской области. На высоте 240 метров экипаж запросил уход на второй круг, после чего его метка пропала. Очевидец рассказал, что самолёт упал вблизи жилых домов и дороги. Ан-12 принадлежал белорусской авиакомпании "Гродно". Согласно уточнённым данным, на борту находилось девять человек. По данным МЧС, среди них четверо россиян, трое граждан Белоруссии и двое — Украины. Пока найдены тела шестерых. При этом ранее сообщалось, что выживших в результате крушения нет. Лайф публиковал список погибших членов экипажа и пассажиров.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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