Глава Приангарья подтвердил гибель руководства авиакомпании "Заполярье" при крушении Ан-12
Граждане России Юрий Володин и Олег Вишнев стали восьмой и девятой жертвой авиакатастрофы под Иркутском.
Фото © Пресс-служба Правительства Иркутской области
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что генеральный директор и первый замгендиректора авиационной транспортной компании "Заполярье" погибли при крушении самолёта Ан-12 под Иркутском.
"Вчера были названы имена семи погибших. Установлены имена ещё двоих – это граждане России Володин Юрий Викторович и Вишнев Олег Эдуардович", - сказал глава региона на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Ранее представитель чукотского аэропорта Кепервеем, откуда вылетел самолёт, сообщил, что руководители компании находились на борту. При этом он не исключал, что они могли сойти в Якутске, где судно совершало промежуточную посадку.
Напомним, Ан-12, летевший с Чукотки и садившийся в Якутске на дозаправку, пропал с радаров 3 ноября в 14:45 мск при заходе на посадку в районе населённого пункта Пивовариха Иркутской области. На высоте 240 метров экипаж запросил уход на второй круг, после чего его метка пропала. Очевидец рассказал, что самолёт упал вблизи жилых домов и дороги. Ан-12 принадлежал белорусской авиакомпании "Гродно". Согласно уточнённым данным, на борту находилось девять человек. По данным МЧС, среди них четверо россиян, трое граждан Белоруссии и двое — Украины. Пока найдены тела шестерых. При этом ранее сообщалось, что выживших в результате крушения нет. Лайф публиковал список погибших членов экипажа и пассажиров.
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