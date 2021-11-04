Глава Приангарья подтвердил гибель руководства авиакомпании "Заполярье" при крушении Ан-12

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что генеральный директор и первый замгендиректора авиационной транспортной компании "Заполярье" погибли при крушении самолёта Ан-12 под Иркутском.

"Вчера были названы имена семи погибших. Установлены имена ещё двоих – это граждане России Володин Юрий Викторович и Вишнев Олег Эдуардович", - сказал глава региона на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.