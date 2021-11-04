Трихолог предупредила россиян об участившейся постковидной проблеме

У пациентов, перенёсших заболевание коронавирусом, стала чаще встречаться проблема выпадения волос. Об этом рассказала дерматолог-трихолог Елена Климкина.

"Пациенты всё чаще стали обращаться с жалобами на прорежение и выпадение волос на коже головы. Причина в том, что во время заболевания коронавирусом страдает весь организм, причём как от самой инфекции, так и от токсического действия препаратов для её лечения", — приводит слова специалиста РИА "Новости".

Медик добавила, что волосы выпадают не сразу, а спустя 30–60 дней после перенесённого ковида. По её словам, это объясняется особенностью цикличности развития волоса.

Трихолог добавила, что алопеция возникает не постепенно, а внезапно, поэтому пациент впадает в панику. Универсальных схем как обследования, так и лечения не существует. Каждого пациента необходимо осмотреть с помощью трихоскопии, это поможет увидеть проблему на микроуровне и определить её масштаб. Также пациент должен сдать определённые анализы.

"Суммируя все результаты осмотра и обследования, врач-трихолог назначает корректирующую и восстановительную терапию", — заключила Климкина.