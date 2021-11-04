Звезда "Служебного романа" Немоляева попала в пансионат из-за проблем с сердцем

Знаменитая российская актриса Светлана Немоляева попала на лечение в пансионат из-за проблем с сердцем. Об этом артистка рассказала в интервью kp.ru .

"В настоящий момент я вообще в санатории под Москвой. И езжу отсюда играть спектакли в город ("Таланты и поклонники", "Бешеные деньги"). Так что занимаюсь лечением", — отметила Немоляева.

Светлане Немоляевой 84 года. В 1980 году она была удостоена звания народной артистки РСФСР. С 1959 года Немоляева является ведущей актрисой Московского академического театра имени Владимира Маяковского. Она дважды становилась лауреатом престижной театральной премии "Золотая маска" и трижды — премии зрительских симпатий "Звезда театрала". Кинозрителям Немоляева известна прежде всего по ролям в фильмах Эльдара Рязанова "Служебный роман" (Ольга Рыжова), "Гараж" (жена Евгения Гуськова), "Небеса обетованные" (Аглая Свидерская), а также в фильме-опере "Евгений Онегин" режиссёра Романа Тихомирова. А совсем недавно актриса снялась в короткометражке Александра Котта "Гоголь-моголь".