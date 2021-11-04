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Звезда "Служебного романа" Немоляева попала в пансионат из-за проблем с сердцем

Оттуда народная артистка РСФСР ездит в Московский театр имени Маяковского играть в спектаклях.

4 ноября, 03:49
<p>Актриса Светлана Немоляева. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

Актриса Светлана Немоляева. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Знаменитая российская актриса Светлана Немоляева попала на лечение в пансионат из-за проблем с сердцем. Об этом артистка рассказала в интервью kp.ru.

"В настоящий момент я вообще в санатории под Москвой. И езжу отсюда играть спектакли в город ("Таланты и поклонники", "Бешеные деньги"). Так что занимаюсь лечением", — отметила Немоляева.

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Светлане Немоляевой 84 года. В 1980 году она была удостоена звания народной артистки РСФСР. С 1959 года Немоляева является ведущей актрисой Московского академического театра имени Владимира Маяковского. Она дважды становилась лауреатом престижной театральной премии "Золотая маска" и трижды — премии зрительских симпатий "Звезда театрала". Кинозрителям Немоляева известна прежде всего по ролям в фильмах Эльдара Рязанова "Служебный роман" (Ольга Рыжова), "Гараж" (жена Евгения Гуськова), "Небеса обетованные" (Аглая Свидерская), а также в фильме-опере "Евгений Онегин" режиссёра Романа Тихомирова. А совсем недавно актриса снялась в короткометражке Александра Котта "Гоголь-моголь".

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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