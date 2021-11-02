"Я сейчас страшная невозможно": Как врачи спасали жизнь Ларисы Гузеевой

Вечером 26 сентября Лариса Гузеева попала в Коммунарку. Работники больницы сообщили журналистам, что тест на коронавирус отрицательный. Однако спустя два дня актриса и ведущая передачи "Давай поженимся" в своём инстаграм-аккаунте призналась — у неё коронавирус.

Всегда считала, что здоровье — это очень интимно. Ну я же не Сталин, чтобы всей стране докладывали, что да как со мной. Я заболела этой гадостью, а кто застрахован? Лечусь. Прошу всех: не звонить мне и моей семье. Очень прошу. Поставьте себя на моё место. Мне и так страшно. Спасибо за понимание.✊ Лариса Гузеева

Фото © Instagram / _larisa_guzeeva_

В разговоре с мужем звезды выяснилось, что Лариса не вакцинировалась: "У нас в семье я вакцинировался, сын и дочь вакцинировались, Ларису убеждали: "Ты тоже привейся". Она отказалась и поехала на съёмки в Крым", — рассказал Игорь Бухаров. Тогда супруг ещё не знал, чем обернётся эта авантюра. Через две недели после реанимации поражение лёгких Гузеевой уже составляло 65%! Через два дня после этого актриса собралась с силами и поделилась с подписчиками удручающими мыслями. Между строк читается, какими сложными выдались последние три недели.

Ничего не изменилось за эти три недели — мир не остановился, жизнь для всех идёт в обычном режиме. И всегда так будет. Ты один на один со своими проблемами и должен об этом знать и быть готовым. Быть взрослым — отвечать сам за себя. Простые истины, верно? Я не была готова. Пересмотрела всё, что было до. Буду учиться всему заново — вирус жестокий. Слава богу за всё 🙏 Лариса Гузеева

Фото © Instagram / _larisa_guzeeva_

Тогда же Гузеева публично поблагодарила всех врачей, которые боролись за её жизнь в Коммунарке, назвала их героями и намекнула на скорую выписку: "Вы мои герои, и я вас никогда не забуду!🙏 Прекрасные! Отважные! Избранные! Спасибо 🙏". Однако, когда актриса вернулась из больницы, пользователи Сети встретили её без особого энтузиазма. Многие обвинили звезду в том, что она тратит деньги налогоплательщиков, чтобы сделать себе очередную пластическую операцию. Что ж, Гузеева из тех людей, кто за словом в карман не лезет, так что и в этот раз она нашла что ответить хейтерам.

Людоеды, остановитесь, мы не делаем за счёт государства пластические операции, притворяясь больными, мы не получаем денег за то, что лежим в больнице, и я не собираюсь никого агитировать прививаться. Это не моя миссия. Очень меня человекообразные разозлили. И да, когда вам или тем, кого вы любите больше всех, прилетает страшная обратка, не задавайте себе вопрос: "За что?" Вот за это всё. Людоеды Лариса Гузеева

Фото © Instagram / _larisa_guzeeva_