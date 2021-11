Кто такая Аня Чевтаева, которая победила в шоу "Ты супер", преодолев в жизни очень тяжёлые испытания

В начале 2021-го Аня узнала о наборе участников на пятый сезон телешоу "Ты супер" и совсем скоро подала заявку. И вот уже спустя несколько месяцев девочка, прошедшая двухэтапный отбор, попала в эфир НТВ. Жюри в лице Игоря Крутого, Дианы Арбениной, Алексея Воробьёва и Ирины Дубцовой было в восторге от исполнения песни Roar ("Рёв") Кети Перри. В полуфинал девочка прошла с четырьмя "да". В полуфинале девочку тоже ждала победа — Воробьёв отправил её в финал, на котором она исполнила хит 1964 года House of the Rising Sun группы The Animals.