Кто такая Аня Чевтаева, которая победила в шоу "Ты супер", преодолев в жизни очень тяжёлые испытания

Проект "Ты супер" не похож на другие музыкальные конкурсы. На эмоции пробивает каждого, ведь участники — дети, которые по воле судьбы остались без родителей. Вот и судьба Ани Чевтаевой из Коломны складывалась далеко не сказочно. Отца она никогда не видела, а мать погрязла в зависимостях от алкоголя и наркотиков, так что на дочь ей было наплевать. Когда девочке исполнилось четыре года, об ужасной ситуации в семье стало известно социальным службам. В 2011 году Аня попала в детдом, но через год её забрала пара, которая уже воспитывала троих детей.

Фото © Instagram / _anniefairy_

Новые родители поддерживали дочку во всех начинаниях, и в семь лет Аня начала заниматься музыкой. Её талант помогли раскрыть педагоги Центральной детской музыкальной школы им. А.А. Алябьева. До десяти лет Аня училась на народном отделении, но позже стала пробовать свои силы и в эстрадном вокале, пишет kolomna-spravka.ru. Оказалось, у девочки огромный потенциал.

Фото © Instagram / _anniefairy_

В начале 2021-го Аня узнала о наборе участников на пятый сезон телешоу "Ты супер" и совсем скоро подала заявку. И вот уже спустя несколько месяцев девочка, прошедшая двухэтапный отбор, попала в эфир НТВ. Жюри в лице Игоря Крутого, Дианы Арбениной, Алексея Воробьёва и Ирины Дубцовой было в восторге от исполнения песни Roar ("Рёв") Кети Перри. В полуфинал девочка прошла с четырьмя "да". В полуфинале девочку тоже ждала победа — Воробьёв отправил её в финал, на котором она исполнила хит 1964 года House of the Rising Sun группы The Animals.

Заключительный выпуск шоу вышел в воскресенье вечером, но, судя по соцсетям Ани, несмотря на всю ответственность момента, девочка не забывает, что прежде всего она школьница, поэтому в выходные пыталась совладать с алгеброй. Похоже, получается не очень. "За что мне всё это?" — отметила девочка у себя в инстаграм-историях. А вот группа поддержки Ани не даёт забыть о триумфе. Комментарии под её публикациями заполнены поздравлениями.

Аня! Поздравляю тебя с твоим первым местом, ты достойна этого! Молодец! Поздравляю🎉🎊🔥❤️Удачи тебе во всём anastasiia.saadrlna

Анечка, умница моя 👏❤️поздравляю, кукла моя, чикуряшечка, с финалом 🥳🥰🙏🏽🙏🏽💖💖💖💖🏆я знала, что первое место будет твоё! Браво! Удачи тебе во всём, красотка 💐 adli050