МВД предложило выдавать иностранцам с видом на жительство карты с чипом о дактилоскопии

МВД РФ предлагает выдавать иностранцам, у которых имеется вид на жительство или патент на работу в России, пластиковые карты с личными данными и чипом о дактилоскопии (процедура снятия отпечатков пальцев). Проект соответствующего приказа ведомства опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Такую же пластиковую карту получат в качестве временного удостоверения личности лица без гражданства. Отмечается, что её будут выдавать и иностранцам, у которых есть патент (документ, дающий право иностранному гражданину прибывшему в РФ в порядке, не требующем получения визы, работать у физического или юридического лица).

В пластиковой карте будет содержаться следующая информация: фото лица в электронном виде, изображения папиллярных узоров пальцев, QR-код, а также другие персональные данные, при помощи которых можно идентифицировать владельца. Карту можно будет использовать в течение 10 лет с даты записи ‎на электронный носитель информации биометрических персональных данных.