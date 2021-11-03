Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила на брифинге, что никогда не помилует бывшего лидера страны Михаила Саакашвили, арестованного после возвращения на родину.

"Я готова на многое, когда знаю, что стоит интерес страны. Так как этот вопрос вновь остаётся в повестке дня, должна сказать, что моя позиция о помиловании Михаила Саакашвили тверда и неизменна — нет, никогда я не вернусь к этому вопросу", — подчеркнула Зурабишвили.