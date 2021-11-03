"Моя позиция тверда и неизменна": Президент Грузии пообещала, что никогда не помилует Саакашвили
Она призвала Минюст считать политика "особым" арестантом и заботиться о нём, чтобы ухудшение состояния его здоровья не стало поводом для спекуляций.
Фото © ТАСС / Михаил Климентьев
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила на брифинге, что никогда не помилует бывшего лидера страны Михаила Саакашвили, арестованного после возвращения на родину.
"Я готова на многое, когда знаю, что стоит интерес страны. Так как этот вопрос вновь остаётся в повестке дня, должна сказать, что моя позиция о помиловании Михаила Саакашвили тверда и неизменна — нет, никогда я не вернусь к этому вопросу", — подчеркнула Зурабишвили.
Грузинский президент также отказалась считать Саакашвили политзаключённым. По словам Зурабишвили, он "не соответствует критериям ни политического заключённого, ни невинной жертвы", он прибыл в страну добровольно и нелегально ради дестабилизации обстановки. Вместе с тем она призвала Минюст считать политика особым арестантом и заботиться о нём, чтобы ухудшение состояния его здоровья не стало поводом для спекуляций.
Напомним, утром 1 октября бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером того же дня стало известно о его задержании. Экс-лидера обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. В тюрьме политик объявил голодовку. Врачи настаивают на его госпитализации. Ранее грузинские журналисты опубликовали первое видео Саакашвили за решёткой.
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