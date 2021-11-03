"Прочитал слишком много оптимистичных докладов": Политолог Бальбек объяснил угрозы украинского генерала устроить России "кровавую баню"
По словам эксперта, Игорь Романенко прекрасно понимает, что украинской армии тягаться с российской не по силам.
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Политолог Руслан Бальбек оценил заявление украинского генерал-лейтенанта, бывшего заместителя начальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко о том, что в случае начала военных действий Украина устроит России "кровавую баню".
"Складывается ощущение, что генерал Романенко слишком много прочитал оптимистичных докладов своих подчинённых. Настолько много, что сам в них поверил. И теперь в его штабной мысли украинская армия представляется высокотехнологичной военной машиной, способной перемолоть любую армию нашей планеты", — сказал политолог в беседе с RT.
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По словам Бальбека, генерал отлично понимает, что российская сторона не планирует никакого вторжения, так как РФ — государство не кровожадное. Романенко также осознаёт, что украинской армии тягаться с российской не по силам, отметил эксперт, поэтому, чем обусловлено его заявление "эйфорией от успехов" или "манией величия", определить сложно, заключил политолог.
Напомним, ранее украинский генерал пообещал устроить России "кровавую баню" при начале боевых действий. Игорь Романенко призвал Киев быть готовым к объявлению военного положения, так как РФ якобы "стягивает войска к границе уже на протяжении нескольких последних недель".
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