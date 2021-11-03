Политолог Руслан Бальбек оценил заявление украинского генерал-лейтенанта, бывшего заместителя начальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко о том, что в случае начала военных действий Украина устроит России "кровавую баню".

"Складывается ощущение, что генерал Романенко слишком много прочитал оптимистичных докладов своих подчинённых. Настолько много, что сам в них поверил. И теперь в его штабной мысли украинская армия представляется высокотехнологичной военной машиной, способной перемолоть любую армию нашей планеты", — сказал политолог в беседе с RT.

По словам Бальбека, генерал отлично понимает, что российская сторона не планирует никакого вторжения, так как РФ — государство не кровожадное. Романенко также осознаёт, что украинской армии тягаться с российской не по силам, отметил эксперт, поэтому, чем обусловлено его заявление "эйфорией от успехов" или "манией величия", определить сложно, заключил политолог.