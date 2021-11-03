НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Прочитал слишком много оптимистичных докладов": Политолог Бальбек объяснил угрозы украинского генерала устроить России "кровавую баню"

По словам эксперта, Игорь Романенко прекрасно понимает, что украинской армии тягаться с российской не по силам.

3 ноября, 19:40

Фото © ТАСС / DPA

Политолог Руслан Бальбек оценил заявление украинского генерал-лейтенанта, бывшего заместителя начальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко о том, что в случае начала военных действий Украина устроит России "кровавую баню".

"Складывается ощущение, что генерал Романенко слишком много прочитал оптимистичных докладов своих подчинённых. Настолько много, что сам в них поверил. И теперь в его штабной мысли украинская армия представляется высокотехнологичной военной машиной, способной перемолоть любую армию нашей планеты", сказал политолог в беседе с RT.

"Истерия усиливается": Эксперт счёл наглостью угрозы украинского генерала о "кровавой бане" для России

"Истерия усиливается": Эксперт счёл наглостью угрозы украинского генерала о "кровавой бане" для России

По словам Бальбека, генерал отлично понимает, что российская сторона не планирует никакого вторжения, так как РФ — государство не кровожадное. Романенко также осознаёт, что украинской армии тягаться с российской не по силам, отметил эксперт, поэтому, чем обусловлено его заявление "эйфорией от успехов" или "манией величия", определить сложно, заключил политолог.

В Кремле ответили Киеву на заявления о "наращивании" российских войск у границы

В Кремле ответили Киеву на заявления о "наращивании" российских войск у границы

Напомним, ранее украинский генерал пообещал устроить России "кровавую баню" при начале боевых действий. Игорь Романенко призвал Киев быть готовым к объявлению военного положения, так как РФ якобы "стягивает войска к границе уже на протяжении нескольких последних недель".

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1