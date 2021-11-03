Сбербанк продаст дочерние банки в Центральной и Восточной Европе за 500 млн евро

"Сбербанк Европа" (Sberbank Europe AG) подписал соглашение с рядом инвесторов о продаже своих дочерних банков в Сербии, Хорватии, Словении, Боснии и Герцеговине и Венгрии. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Речь идёт о "дочках" Sberbank Srbija a.d. Beograd, Sberbank d.d., Sberbank banka d.d., Sberbank BH d.d. Sarajevo и Sberbank a.d. Banja Luka и Sberbank Magyarország Zrt. Договор подписан с группой компаний AIK Banka a.d. Beograd, Gorenjska Banka d.d., Kranj и Agri Europe Cyprus Limited. Совокупная сумма активов составляет 7,329 млрд евро, а сумма сделки — 500 млн евро. Дочерние банки имеют 162 филиала, их услугами пользуется около 600 тысяч клиентов.

"Sberbank Europe AG принял решение сократить присутствие в Центральной и Восточной Европе, чтобы сосредоточиться на приоритетных рынках и исследовать новые бизнес-модели. Сбербанк в Чехии (Sberbank Czech Republic) останется во владении Sberbank Europe AG и продолжит работать по текущей бизнес-модели", — отмечается в сообщении.

Одобрение сделки ожидается в 2022 году.