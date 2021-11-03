Российские военные предупредили о готовящейся провокации "Белых касок" в Сирии

Члены псевдогуманитарной организации "Белые каски" готовят провокацию в сирийской провинции Идлиб с целью обвинить правительственные силы в неизбирательных ударах по мирному населению. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке членами псевдогуманитарной организации "Белые каски" провокации с целью обвинения правительственных сил в нанесении неизбирательных ударов по гражданским объектам и мирному населению", — отметил он.

Как добавил Кулить, отбор участников постановочных съёмок осуществляется в населённых пунктах Кафр-Кермин и Сармада провинции Идлиб. По его словам, для освещения провокации планируется привлечь представителей англоязычных СМИ, прибывших на территорию Идлибской зоны деэскалации.

Контр-адмирал также уточнил, что за минувшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-нусра"*. В провинции Идлиб зафиксирован один обстрел, в провинции Латакия — три обстрела.

Ранее сообщалось, что в Сирии попытались подорвать колонну российской военной полиции. Безоболочное взрывное устройство сдетонировало перед головным автомобилем, обошлось без пострадавших.