Умер ветеран Великой Отечественной войны и связист КГБ Евсей Доброневский
Евсей Давыдович скончался в своей квартире в Москве от последствий коронавирусной инфекции.
Евсей Доброневский. Фото © Facebook / SovetVeteranovArbat
На 101-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Евсей Доброневский, сообщил Совет ветеранов района Арбат в посте в "Фейсбуке". Причиной смерти стали последствия коронавируса, передаёт ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Связист КГБ скончался в своей квартире в Денежном переулке в Москве. Уточняется, что его тело осмотрел врач и не выявил признаков насильственной смерти.
Во время Великой Отечественной войны Доброневский служил в отделе правительственной связи. Он обеспечивал взаимодействие между фронтом и Cтавкой Верховного главнокомандования. Связист был одним из тех, кто дошёл до Берлина в 1945 году. После войны мужчина служил в пограничных войсках, работал в НИИ и занимался проблемами связи.
Ранее Лайф сообщал, что на 106-м году жизни умер старейший в России ветеран Великой Отечественной. Глава Северной Осетии заявил, что Тимофей Георгиевич Марзоев служил примером мужества и настоящего патриотизма.
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