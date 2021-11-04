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Умер ветеран Великой Отечественной войны и связист КГБ Евсей Доброневский

Евсей Давыдович скончался в своей квартире в Москве от последствий коронавирусной инфекции.

4 ноября, 09:08
<p>Евсей Доброневский. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/SovetVeteranovArbat/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SovetVeteranovArbat</a></p>

Евсей Доброневский. Фото © Facebook / SovetVeteranovArbat

На 101-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Евсей Доброневский, сообщил Совет ветеранов района Арбат в посте в "Фейсбуке". Причиной смерти стали последствия коронавируса, передаёт ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Скончался бывший главный военный нейрохирург Борис Гайдар

Скончался бывший главный военный нейрохирург Борис Гайдар

Связист КГБ скончался в своей квартире в Денежном переулке в Москве. Уточняется, что его тело осмотрел врач и не выявил признаков насильственной смерти.

Во время Великой Отечественной войны Доброневский служил в отделе правительственной связи. Он обеспечивал взаимодействие между фронтом и Cтавкой Верховного главнокомандования. Связист был одним из тех, кто дошёл до Берлина в 1945 году. После войны мужчина служил в пограничных войсках, работал в НИИ и занимался проблемами связи.

Ранее Лайф сообщал, что на 106-м году жизни умер старейший в России ветеран Великой Отечественной. Глава Северной Осетии заявил, что Тимофей Георгиевич Марзоев служил примером мужества и настоящего патриотизма.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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