Умер ветеран Великой Отечественной войны и связист КГБ Евсей Доброневский

На 101-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Евсей Доброневский, сообщил Совет ветеранов района Арбат в посте в "Фейсбуке". Причиной смерти стали последствия коронавируса, передаёт ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Связист КГБ скончался в своей квартире в Денежном переулке в Москве. Уточняется, что его тело осмотрел врач и не выявил признаков насильственной смерти.

Во время Великой Отечественной войны Доброневский служил в отделе правительственной связи. Он обеспечивал взаимодействие между фронтом и Cтавкой Верховного главнокомандования. Связист был одним из тех, кто дошёл до Берлина в 1945 году. После войны мужчина служил в пограничных войсках, работал в НИИ и занимался проблемами связи.