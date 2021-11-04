В России нет технических препятствий для признания вакцин от коронавируса, одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), но это уже политический вопрос. Таким мнением с Лайфом поделился врач-иммунолог, вирусолог Владислав Жемчугов, комментируя соответствующую инициативу уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

"Это политический вопрос, и почему мы должны кланяться в плане вакцины? Хуже она или лучше. Тут действительно нет препятствий технических, просто здесь выше вопрос. Раз пандемия, то ВОЗ должна признать все вакцины без исключения, которые этого заслуживают", — отметил эксперт.

Жемчугов подчеркнул, что предлагал отменить все патенты в этой области, чтобы "все, кто может", получали право на производство. Он добавил, что сейчас сложилась исключительная для всего мира ситуация. По словам вирусолога, людям, которые ездят в европейские страны, особенно пилотам и стюардессам, конечно, трудно, в этой ситуации необходимо рассматривать вопрос взаимного признания сертификатов о вакцинации.

"Должен быть один документ, то есть мировой образец, где будет просто написано, какая вакцина. Поэтому признавать [сертификаты] надо взаимно. И вряд ли они (в ВОЗ. — Прим. Лайфа) последуют нашему примеру (если мы разрешим применение зарубежных вакцин. — Прим. Лайфа). Здесь деньги, и сколько уже вложено в это... Мы и так понесли потери колоссальные за то время, пока наша вакцина не признана в мире", — заключил иммунолог.