В Белгородской области вводят систему QR-кодов для сферы услуг. Видео © Instagram / gladkov1969

В Белгородской области на ближайшие две недели вводят систему QR-кодов для организаций сферы услуг. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в "Инстаграме".

"С 8 по 22 ноября вводим систему QR-кодов для всей сферы услуг, кроме магазинов с товарами первой необходимости. Ограничения сохраняются для непривитых жителей области старше 60 лет. Эти люди попадают под самый большой риск", — отметил губернатор.

Он также отметил, что период нерабочих дней продлеваться не будет, школьники также вернутся на учёбу с 8 ноября, образовательные учреждения будут работать в обычном формате, но потоки детей разведут таким образом, чтобы они максимально не пересекались. Кроме того, руководство школ будет следить за температурой учащихся.

Гладков добавил, что, пока школьники находились на каникулах, на 30% сократилась заболеваемость ОРВИ и простудными заболеваниями, на 15% меньше стали болеть взрослые. Он призвал жителей региона вакцинироваться и беречь здоровье своё и близких.