Ветеринар назвал симптомы ковида у домашних животных
При этом, как отметил эксперт, если инфекция у питомца подтвердилась, но он чувствует себя нормально, то нужно просто наблюдать за состоянием любимца, не прибегая к какому-либо лечению.
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Симптомами коронавируса у кошек и собак могут являться кашель, выделения из носа, тяжёлое дыхание и сонливость. Однако это не всегда повод для беспокойства, рассказал ветеринар медицинского онлайн-сервиса "Сбер.Здоровье" в беседе с РИА "Новости".
"Заражение домашних животных коронавирусом встречается нечасто и может произойти при тесном и длительном контакте с больным человеком. Если вы сами болеете коронавирусом и заметили у собаки или кошки такие симптомы, как чихание, кашель, выделения из глаз или носа, сонливость, тяжёлое дыхание, — не исключено, что они тоже могли заразиться", — рассказал ветеринар.
Однако, по словам эксперта, эти симптомы могут считаться также признаками других респираторных инфекций, в том числе микроплазмоза. Чтобы узнать точно, заразился ли питомец CoViD-19, следует обратиться в ветеринарную клинику, где у животного возьмут мазок из носа. Кроме того, специалист отметил, что домашние звери крайне редко болеют коронавирусом в тяжёлой форме.
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Ветеринар добавил, что если CoViD-19 у питомца всё-таки подтвердился, но он чувствует себя нормально, то стоит просто следить за его состоянием, не прибегая к какому-либо лечению. А в случае появления новых симптомов или ухудшения ситуации следует обратиться в ветеринарную клинику, подчеркнул эксперт.
Напомним, 31 марта 2021 года в Россельхознадзоре сообщили, что РФ зарегистрировала первую в мире антиковидную вакцину для животных. В августе этим препаратом от коронавируса заинтересовались 15 стран.
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