Ветеринар назвал симптомы ковида у домашних животных

Симптомами коронавируса у кошек и собак могут являться кашель, выделения из носа, тяжёлое дыхание и сонливость. Однако это не всегда повод для беспокойства, рассказал ветеринар медицинского онлайн-сервиса "Сбер.Здоровье" в беседе с РИА "Новости".

"Заражение домашних животных коронавирусом встречается нечасто и может произойти при тесном и длительном контакте с больным человеком. Если вы сами болеете коронавирусом и заметили у собаки или кошки такие симптомы, как чихание, кашель, выделения из глаз или носа, сонливость, тяжёлое дыхание, — не исключено, что они тоже могли заразиться", — рассказал ветеринар.

Однако, по словам эксперта, эти симптомы могут считаться также признаками других респираторных инфекций, в том числе микроплазмоза. Чтобы узнать точно, заразился ли питомец CoViD-19, следует обратиться в ветеринарную клинику, где у животного возьмут мазок из носа. Кроме того, специалист отметил, что домашние звери крайне редко болеют коронавирусом в тяжёлой форме.