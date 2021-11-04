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"Неподдельный восторг": Пушков высмеял совместную фотографию Зеленского и Байдена

Сенатор предположил, что для лидера Незалежной увидеть своего американского коллегу — "высшее счастье".

4 ноября, 05:15
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1455487916520661005" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Владимир Зеленский</a></p>

Фото © Twitter / Владимир Зеленский

Сенатор Алексей Пушков в шутливой форме прокомментировал совместную фотографию президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена, сделанную на климатическом саммите, который проходил в Глазго в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). Об этом парламентарий написал в своём телеграм-канале.

"Зеленский так впился взглядом в Байдена, его лицо выражает такой неподдельный восторг, словно это самый счастливый миг в его жизни. А может быть, видеть Байдена и есть для него высшее счастье? Ведь у каждого оно своё", — отметил сенатор.

Кулеба накинулся на Россию из-за "пропажи" Зеленского на саммите в Глазго

Кулеба накинулся на Россию из-за "пропажи" Зеленского на саммите в Глазго

Ранее Лайф рассказывал, что Зеленский раскрыл детали разговора с Байденом на полях саммита в Глазго. Политик подчеркнул, что в Штатах продолжают поддерживать территориальную целостность Незалежной.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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