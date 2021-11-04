Сенатор Алексей Пушков в шутливой форме прокомментировал совместную фотографию президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена, сделанную на климатическом саммите, который проходил в Глазго в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). Об этом парламентарий написал в своём телеграм-канале .

"Зеленский так впился взглядом в Байдена, его лицо выражает такой неподдельный восторг, словно это самый счастливый миг в его жизни. А может быть, видеть Байдена и есть для него высшее счастье? Ведь у каждого оно своё", — отметил сенатор.