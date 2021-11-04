Читатели немецкого журнала Der Spiegel отреагировали на едкие высказывания президента США Джо Байдена, ранее обвинившего Россию и Китай в игнорировании проблем климата. В статье об этом они выразили своё негодование по поводу слов американского политика, пишет "Иносми".

"И чего Байден ругает лидеров России и Китая? Путин и Си хотя бы спасли планету от выхлопов, которыми испортили бы атмосферу несущие их в Рим и Глазго самолёты. Вся эта 25-я конференция по климату не имеет ни ценности, ни смысла", — подчеркнул gsGjkk.

"Упрёки Байдена могли бы быть направлены не России и Китаю, а и великим, "непогрешимым" США с ФРГ. Это от нас исторически ушла в атмосферу большая часть индустриальных выхлопов углекислого газа — со времён начала индустриальной эры", — добавил Sir Drakon.

По словам ещё одного читателя, Германия в пересчёте на одного жителя делает гораздо больше выхлопов в окружающую среду, чем Китай. Другой немецкий пользователь предложил отправить Грету Тунберг с протестами на площадь Небесного Спокойствия в Пекине.

"Это, конечно, не помешает среднему китайцу заниматься тем самым преступным потреблением, которое американцы себе много лет позволяли без всяких уколов совести", — саркастично заявил Ich Esse Robbenfleisch.