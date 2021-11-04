Под Саратовом пьяный пациент избил врача в поликлинике

Пьяный житель города Балаково Саратовской области напал на врача во время приёма. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

Инцидент произошёл в районной поликлинике. 30-летний мужчина обратился туда с травмой руки.

"Пациента осмотрел врач — травматолог-ортопед и дал ему необходимые рекомендации. Находясь в состоянии опьянения, мужчина стал критиковать врача и проявлять агрессию. Медик пытался успокоить пациента, однако тот нанёс ему несколько ударов кулаком в область лица, после чего покинул место происшествия", — отмечается в сообщении.

В результате медик после инцидента заявил в полицию. У врача диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей. Возбуждено уголовное дело. На допросе подозреваемый признался в содеянном и раскаялся.