В Киеве похвастались планом "контрнаступления" на случай войны с Россией
По словам советника главы офиса Зеленского, "война — это дело фартовое", а развитие ситуации зависит от того, "как ляжет карта".
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Киев совместно с иностранными партнёрами разработал планы оборонной операции и "контрнаступления по отдельным направлениям" на случай полномасштабного военного конфликта с Россией. Об этом заявил внештатный советник главы Офиса президента Украины, пресс-секретарь украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.
По его словам, ВСУ готовы к любому развитию событий.
"Мы готовы не только к проведению широкомасштабной оборонной операции, но и к переходу к контрнаступлению по отдельным направлениям, планирование сделано ещё в апреле, соответствующие общие планы и сценарии реагирования разработаны вместе с иностранными партнёрами", — сказал Арестович в эфире телеканала "Украина 24".
Политик добавил, что "война — это дело фартовое", а развитие ситуации зависит от того, "как ляжет карта".
Ранее Арестович рассказал о планах направить разрабатываемые украинские ракеты на Москву, но это заявление не вызвало в российском МИДе ничего, кроме усмешки. А вот в Госдуме окрестили безумными фантазиями ракетные угрозы Украины. Там считают, что политические деятели Незалежной играют на антироссийских настроениях и создают атмосферу ненависти, что крайне негативно сказывается на отношениях двух стран.
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