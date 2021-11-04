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В Киеве похвастались планом "контрнаступления" на случай войны с Россией

По словам советника главы офиса Зеленского, "война — это дело фартовое", а развитие ситуации зависит от того, "как ляжет карта".

4 ноября, 05:07

Фото © Facebook / GeneralStaff.ua

Киев совместно с иностранными партнёрами разработал планы оборонной операции и "контрнаступления по отдельным направлениям" на случай полномасштабного военного конфликта с Россией. Об этом заявил внештатный советник главы Офиса президента Украины, пресс-секретарь украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

По его словам, ВСУ готовы к любому развитию событий.

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"Мы готовы не только к проведению широкомасштабной оборонной операции, но и к переходу к контрнаступлению по отдельным направлениям, планирование сделано ещё в апреле, соответствующие общие планы и сценарии реагирования разработаны вместе с иностранными партнёрами", — сказал Арестович в эфире телеканала "Украина 24".

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Политик добавил, что "война — это дело фартовое", а развитие ситуации зависит от того, "как ляжет карта".

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Ранее Арестович рассказал о планах направить разрабатываемые украинские ракеты на Москву, но это заявление не вызвало в российском МИДе ничего, кроме усмешки. А вот в Госдуме окрестили безумными фантазиями ракетные угрозы Украины. Там считают, что политические деятели Незалежной играют на антироссийских настроениях и создают атмосферу ненависти, что крайне негативно сказывается на отношениях двух стран.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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