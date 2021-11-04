В Киеве похвастались планом "контрнаступления" на случай войны с Россией

Киев совместно с иностранными партнёрами разработал планы оборонной операции и "контрнаступления по отдельным направлениям" на случай полномасштабного военного конфликта с Россией. Об этом заявил внештатный советник главы Офиса президента Украины, пресс-секретарь украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

По его словам, ВСУ готовы к любому развитию событий.

"Мы готовы не только к проведению широкомасштабной оборонной операции, но и к переходу к контрнаступлению по отдельным направлениям, планирование сделано ещё в апреле, соответствующие общие планы и сценарии реагирования разработаны вместе с иностранными партнёрами", — сказал Арестович в эфире телеканала "Украина 24".