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Эстонцы пожаловались на пьяных солдат НАТО, которых стошнило прямо в поезде

На конечной станции их уже ждала военная полиция. Руководство пообещало наказать виновных.

4 ноября, 05:37

Фото © ТАСС / EPA

Пьяные французские военные из батальона НАТО возмутили пассажиров поезда в Эстонии своим неподобающим поведением. Об этом пишет портал Delfi.

Во вторник вечером военнослужащие возвращались после увольнения на поезде Elron из Таллина в военный городок Тапа. Солдаты настолько перебрали с алкоголем, что их стошнило прямо в вагоне.

"Солдаты союзников облевали весь поезд Elron. Кое-кто едва стоял. Ходили попеременно блевать", — описал поведение военных читатель Delfi.

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Представитель перевозчика отметила, что на станции Тапа компанию уже ждала военная полиция. При этом в пресс-службе французского подразделения заявили, что неподобающим образом вёл себя только один солдат. Там назвали инцидент единичным случаем, который не отражает поведение остальных, и пообещали применить к провинившемуся и к старшему группы меры дисциплинарного характера.

Ранее трое военнослужащих пострадали из-за несчастного случая на военных учениях НАТО в Латвии.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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