Эстонцы пожаловались на пьяных солдат НАТО, которых стошнило прямо в поезде
На конечной станции их уже ждала военная полиция. Руководство пообещало наказать виновных.
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Пьяные французские военные из батальона НАТО возмутили пассажиров поезда в Эстонии своим неподобающим поведением. Об этом пишет портал Delfi.
Во вторник вечером военнослужащие возвращались после увольнения на поезде Elron из Таллина в военный городок Тапа. Солдаты настолько перебрали с алкоголем, что их стошнило прямо в вагоне.
"Солдаты союзников облевали весь поезд Elron. Кое-кто едва стоял. Ходили попеременно блевать", — описал поведение военных читатель Delfi.
Представитель перевозчика отметила, что на станции Тапа компанию уже ждала военная полиция. При этом в пресс-службе французского подразделения заявили, что неподобающим образом вёл себя только один солдат. Там назвали инцидент единичным случаем, который не отражает поведение остальных, и пообещали применить к провинившемуся и к старшему группы меры дисциплинарного характера.
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