Эстонцы пожаловались на пьяных солдат НАТО, которых стошнило прямо в поезде

Во вторник вечером военнослужащие возвращались после увольнения на поезде Elron из Таллина в военный городок Тапа. Солдаты настолько перебрали с алкоголем, что их стошнило прямо в вагоне.

Представитель перевозчика отметила, что на станции Тапа компанию уже ждала военная полиция. При этом в пресс-службе французского подразделения заявили, что неподобающим образом вёл себя только один солдат. Там назвали инцидент единичным случаем, который не отражает поведение остальных, и пообещали применить к провинившемуся и к старшему группы меры дисциплинарного характера.