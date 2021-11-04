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Учёные развеяли миф о пользе умеренного потребления алкоголя

Эксперты пришли к выводу, что трезвенники, которые, по статистике, умирают раньше слабо пьющих людей, на самом деле имеют хронические заболевания или проблемы со здоровьем из-за вредных привычек.

4 ноября, 06:18

Фото © Pixabay

Учёные из Грайфсвальдского университета в Германии в ходе исследования выяснили, что умеренное потребление алкоголя не снижает рисков преждевременной смерти. Об этом сообщается в журнале PLOS Medicine.

"Долгое время считалось, что потребление алкоголя от низкого до умеренного может иметь положительное влияние на здоровье. Это основывалось на данных о том, что трезвенники умирают раньше, чем слабо или умеренно пьющие люди", — рассказал руководитель исследования Ульрих Джон из Медицинской школы Грайфсвальдского университета.

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Исследователи собрали и проанализировали данные о 4028 взрослых немцах, которые в 1996–1997 годах в возрасте 18–64 лет прошли тестирование на состояние здоровья, употребление алкоголя, наркотиков и другие вредные привычки. Данные о смертности были получены в ходе 20-летнего наблюдения за пациентами.

Отмечается, что из всех респондентов на момент проверки здоровья не употребляли алкоголь 447 человек, при этом 90% из них ранее пили спиртное. 72% пациентов из трезвенников имели как минимум один фактор риска преждевременной смертности, в том числе алкоголизм в прошлом, регулярное курение или хронические заболевания. Эксперты пришли к выводу, что большинство людей, которые не употребляют алкоголь, раньше увлекалось спиртным, что привело к каким-либо недугам, которые повышают вероятность ранней смерти. При этом те, у кого в анамнезе не было факторов риска, вызванных вредными привычками, имели ожидаемую продолжительность жизни. Соответственно, защитный эффект алкоголя в этой ситуации не проявляется.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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